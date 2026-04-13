IBM i PTF Guide, Volume 28, Number 15
April 13, 2026 Doug Bidwell
Well, this week’s security vulnerability looks pretty serious, so you best not skip this one. And as usual, it is happing with open source software embedded in the IBM i platform. The vulnerability is outlined in Security Bulletin: IBM i is Affected by Security Control Bypass and Uncontrolled Resource Consumption Vulnerabilities in IBM Java SDK and IBM Java Runtime [CVE-2026-21925, CVE-2026-21933, CVE-2026-21932, CVE-2026-21945].
You can read more about it at this link. Here is the list of remediations and fixes for the Java hole, which are available for IBM i 7.4, IBM i 7.5, and IBM i 7.6:
Remediation/Fixes, 5770-JV1 IBM i Release PTF Number(s) 7.6 7.5 7.4 SJ08673 SJ08672 SJ08671 SJ08677 SJ08676 SJ08675 SJ08771 SJ08770 SJ08769 SJ08786 SJ08784 SJ08785 SJ08710 SJ08690 SJ08689 SJ08711 SJ08687 SJ08686 SJ08715 SJ08709 SJ08708 SJ08732 SJ08713 SJ08712 SJ08714 SJ08731 SJ06315
IBM recommends installing the 5770-JV1 PTF Group to receive all the latest PTF(s), which includes all PTFs in the above table.
IBM i Release PTF Download Link(s) 7.6 SF99965 Level 5 7.5 SF99955 Level 20 7.4 SF99665 Level 32 7.3 SF99725 Level 41
Here is the rundown of PTF Groups by IBM i release level since we last published:
PTF Groups 7.6:
- Java
- Defective PTFs
- QMGTOOLS
PTF Groups 7.5:
- Java
- Defective PTFs
- QMGTOOLS
PTF Groups 7.4:
- Java
- Defective PTFs
- QMGTOOLS
PTF Groups 7.3:
- Java
- Defective PTFs
- QMGTOOLS
PTF Groups 7.2:
- None
Tip O’ The Week: Buy low and sell high. Always be a little cold and a little hungry. Never pass up a sunrise or a sunset if you can. They only take a few minutes, and they bookend the days. . . .
New (or Updated) links added to the ‘Links’ tab in The Guide this week:
- JAVA: JAVA PTF Groups and latest SR, FP, 1117857
- Download Director: IBM Software Download Tips: Three Easy Steps to Make Download Director Work Again, 7181432
New (or Updated) links added to the ‘QMGtools’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links added to the ‘ACS_NAV’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links added to the ‘Prtr Links’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links Redbooks added this week:
- None
New (or Updated) stuff added to REF tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links in the TAPE tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links in the WAS tab in The Guide this week:
- None
The Guide at a glance: There were new defectives the week of 04/11/26. Click on the Defective PTF link for your release in the Guide:
Defect Defective APAR Fixing Date PTF PTF -------- -------- --------- ----------------------- 7.6 10/04/26 SJ08676 DT467722 SJ09203 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.5 10/04/26 SJ08676 DT467722 SJ09202 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.4 10/04/26 SJ08675 DT467722 SJ09201 Same as above, Please read the Cover letter - (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.3 10/04/26 SJ08674 DT467722 SJ09200 (When available)(read the recommendations)
Be sure to access the link in The Guide for further details.
