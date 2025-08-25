IBM i PTF Guide, Volume 27, Number 33

Doug Bidwell

It might be a good and convenient thing that the WebSphere Application Server, the Web server embedded in the IBM i platform two and a half decades ago and making it part of the Internet, is based on the open source Apache Web server. But it sure does have a lot of patches. The good news is that because it is open source, it is patched regularly and problems do not fester in obscurity.

In this week’s IBM i PTF Guide, there are a slew of security vulnerabilities related to WebSphere, as there sometimes is. Let’s walk through them all.

First, we have Security Bulletin: IBM WebSphere Application Server Liberty is affected by a denial of service (CVE-2025-36047), and you can see all about it here. Affected products include IBM WebSphere Application Server Liberty 18.0.0.2 through 25.0.0.8.

Second, we have Security Bulletin: IBM WebSphere Application Server and WebSphere Application Server Liberty are affected by a denial of service due to Apache Commons FileUpload (CVE-2025-48976), and you can find out more about this issue at this link. The affected products are:

IBM WebSphere Application Server 9.0

IBM WebSphere Application Server 8.5

IBM WebSphere Application Server Liberty 0.0.3 – 25.0.0.8

Third, we have Security Bulletin: IBM WebSphere Application Server could provide weaker than expected security (CVE-2025-33142), with more information available here. Affected products are IBM WebSphere Application Server 8.5 and 9.0.

Fourth, we have PH67546: IBM WebSphere Application Server Liberty is affected by a security bypass vulnerability (CVE-2025-36124 CVSS 5.9), with more details here. The fix for this APAR is targeted for inclusion in WebSphere Application Server Liberty 25.0.0.9.

Fifth, we have Security Bulletin: IBM WebSphere Application Server Liberty is affected by a stored cross-site scripting vulnerability (CVE-2025-36000), and you can learn more here. IBM WebSphere Application Server Liberty 17.0.0.3 through 25.0.0.8 are affected by this issue.

And finally, sixth, something not related to WebSphere. We have Security Bulletin: IBM i is affected by errors in OpenSSL resulting in denial-of-service attacks and incorrect X.509 certificate verification due to multiple vulnerabilities. More information is available here. Here are the PTF numbers for the fix by operating system release:

IBM i 7.6: SJ06752

IBM i 7.5: SJ06751

IBM i 7.4: SJ06726

IBM i 7.3: SJ06726

IBM i 7.2: SJ06726

Here is the rundown of PTF Groups by IBM i release level we did on August 16:

PTF Groups 7.6:

HIPERs – High Impact Pervasive

Group Security

Java

Fix list for IBM WebSphere Application Server Liberty

PowerHA Tools for IBM i – Full System FlashCopy (FSFC)

PowerHA Tools for IBM i – Full System Replication (FSR)

PTF Groups 7.5:

HIPERs (High Impact/Pervasive)

Security

Fix list for IBM WebSphere Application Server Liberty

PowerHA Tools for IBM i – Full System FlashCopy (FSFC)

PowerHA Tools for IBM i – Full System Replication (FSR)

PTF Groups 7.4:

HIPERs (High Impact/Pervasive)

Security

Fix list for IBM WebSphere Application Server Liberty

PowerHA Tools for IBM i – Full System FlashCopy (FSFC)

PowerHA Tools for IBM i – Full System Replication (FSR)

PTF Groups 7.3:

HIPERs (High Impact/Pervasive)

Security

Fix list for IBM WebSphere Application Server Liberty

PowerHA Tools for IBM i – Full System FlashCopy (FSFC)

PowerHA Tools for IBM i – Full System Replication (FSR)

New (or Updated) links added to the ‘Links’ tab in The Guide this week:

PFGREP: Fast IBM i Source Code Search (Seiden Group), N/A

Services IBM i Services, 1119123

New (or Updated) links added to the ‘QMGtools’ tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links added to the ‘ACS_NAV’ tab in The Guide this week:

5250: Customizing Menu Bar in Access Client Solutions 5250 Session Manager, 688133

5250: How to Customize the Access Client Solutions 5250 Emulation Menu, 3539763

New (or Updated) links added to the ‘Prtr Links’ tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links Redbooks added this week:

None

New (or Updated) stuff added to REF tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links in the TAPE tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links in the WAS tab in The Guide this week:

WAS: Status of IBM WebSphere Application Server Liberty Repository, 7242288

The Guide at a glance: There were new defectives the week of 08/16/25. Defective PTF rundown – the latest defective for each release. Click on the Defective PTF link for your release in the Guide:

Defect Defective APAR Fixing Date PTF PTF -------- -------- --------- ----------------------- 7.6 No Entries 7.5 07/17/25 SJ05893 DT444556 SJ06457 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites 7.4 07/17/25 SJ05892 DT444556 SJ06452 Same as above, Please read the Cover letter - (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.3 01/27/25 SJ03169 DT422375 SJ03786 (When available)(read the recommendations)

Be sure to access the link in The Guide for further details.

Below is the usual archive of the IBM i PTF Guide to help you work through the PTFs in chronological order:

August 16, 2025: Volume 27, Number 33

August 9, 2025: Volume 27, Number 32

August 2, 2025: Volume 27, Number 31

July 26, 2025: Volume 27, Number 30

July 19, 2025: Volume 27, Number 29

July 12, 2025: Volume 27, Number 28

July 5, 2025: Volume 27, Number 27

June 28, 2025: Volume 27, Number 26

June 21, 2025: Volume 27, Number 25

June 14, 2025: Volume 27, Number 24

June 7, 2025: Volume 27, Number 23

May 31, 2025: Volume 27, Number 22

May 24, 2025: Volume 27, Number 21

May 17, 2025: Volume 27, Number 20

May 10, 2025: Volume 27, Number 19

May 3, 2025: Volume 27, Number 18

April 26, 2025: Volume 27, Number 17

April 21, 2025: Volume 27, Number 16

April 12, 2025: Volume 27, Number 15

April 5, 2025: Volume 27, Number 14

March 29, 2025: Volume 27, Number 13

March 22, 2025: Volume 27, Number 12

March 15, 2025: Volume 27, Number 11

March 8, 2025: Volume 27, Number 10

March 1, 2025: Volume 27, Number 09

February 22, 2025: Volume 27, Number 08

February 15, 2025: Volume 27, Number 07

February 8, 2025: Volume 27, Number 06

February 1, 2025: Volume 27, Number 05

January 25, 2025: Volume 27, Number 04

January 18, 2025: Volume 27, Number 03

January 11, 2025: Volume 27, Number 02

January 04, 2025: Volume 27, Number 01

December 21, 2024: Volume 26, Number 50

December 14, 2024: Volume 26, Number 49

December 7, 2024: Volume 26, Number 48

November 30, 2024: Volume 26, Number 47

November 23, 2024: Volume 26, Number 46

November 16, 2024: Volume 26, Number 45

November 9, 2024: Volume 26, Number 44

November 2, 2024: Volume 26, Number 43

October 26, 2024: Volume 26, Number 42

October 19, 2024: Volume 26, Number 41

October 12, 2024: Volume 26, Number 40

October 9, 2024: Volume 26, Number 39

September 28, 2024: Volume 26, Number 38

September 21, 2024: Volume 26, Number 37

September 14, 2024: Volume 26, Number 36

September 7, 2024: Volume 26, Number 35

August 31, 2024: Volume 26, Number 34

August 24, 2024: Volume 26, Number 33

August 17, 2024: Volume 26, Number 32

August 11, 2024: Volume 26, Number 31

August 3, 2024: Volume 26, Number 30

July 27, 2024: Volume 26, Number 29

July 20, 2024: Volume 26, Number 28

July 13, 2024: Volume 26, Number 27

July 6, 2024: Volume 26, Number 26

June 22, 2024: Volume 26, Number 24

June 15, 2024: Volume 26, Number 23

June 8, 2024: Volume 26, Number 22

June 1, 2024: Volume 26, Number 21

May 25, 2024: Volume 26, Number 20

May 18, 2024: Volume 26, Number 19

May 11, 2024: Volume 26, Number 18

May 4, 2024: Volume 26, Number 17

April 20, 2024: Volume 26, Number 16

April 13, 2024: Volume 26, Number 15

April 6, 2024: Volume 26, Number 14

March 30, 2024: Volume 26, Number 13

March 24, 2024: Volume 26, Number 12

March 16, 2024: Volume 26, Number 11

March 9, 2024: Volume 26, Number 10

March 2, 2024: Volume 26, Number 9

February 24, 2024: Volume 26, Number 8

February 17, 2024: Volume 26, Number 7

February 10, 2024: Volume 26, Number 6

February 3, 2024: Volume 26, Number 5

January 27, 2024: Volume 26, Number 4

January 20, 2024: Volume 26, Number 3

January 13, 2024: Volume 26, Number 2

January 6, 2024: Volume 26, Number 1

December 30, 2023: Volume 25, Number 53

December 23, 2023: Volume 25, Number 52

December 16, 2023: Volume 25, Number 51

December 9, 2023: Volume 25, Number 50

December 2, 2023: Volume 25, Number 49

November 25, 2023: Volume 25, Number 48

November 18, 2023: Volume 25, Number 47

November 11, 2023: Volume 25, Number 46

November 4, 2023: Volume 25, Number 45

October 28, 2023: Volume 25, Number 44

October 21, 2023: Volume 25, Number 43

October 14, 2023: Volume 25, Number 42

October 7, 2023: Volume 25, Number 41

September 30, 2023: Volume 25, Number 40

September 23, 2023: Volume 25, Number 39

September 16, 2023: Volume 25, Number 38

September 9, 2023: Volume 25, Number 37

September 2, 2023: Volume 25, Number 36

August 26, 2023: Volume 25, Number 35

August 19, 2023: Volume 25, Number 34

August 12, 2023: Volume 25, Number 33

August 5, 2023: Volume 25, Number 32