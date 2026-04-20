IBM i PTF Guide, Volume 28, Number 16
April 20, 2026 Doug Bidwell
April showers are supposed to bring May flowers, but this is definitely not true in a lot of the United States right now. Mayflowers can, and possibly might, still bring Pilgrims.
Meanwhile, back in IBM i Land, there are a thousand lakes and rolling farmland with the occasional city far off in the distance, plus a remediation of a bug in the Java PTF Group and a security vulnerability that you have to take a gander at.
Let’s start with the security vulnerability, which is outlined in Security Bulletin: IBM i is affected by a privilege escalation vulnerability in Web Administration GUI [CVE-2026-2311], of which you can find more about at this link. IBM strongly recommends addressing the vulnerability now. The patches are as follows:
IBM i Release 5770-DG1 PTF Number(s) 7.6 SJ08417 7.5 SJ08418 7.4 SJ08419 7.3 SJ08604 7.2 SJ08818
Now, here is the Java issue, which specifically is IBM i Java Development Kit 8 64 & 32 bit VMs Fail with “Could not generate ECDHEMLKEM keypair” After IBM i Java Group PTF Apply. More information is available at this link. Here are the remediations and fixes for 5770-JV1:
IBM i 7.6 IBM i 7.5 IBM i 7.4 IBM i 7.3 JDK 8 32‑bit: SJ09199 JDK 8 32‑bit: SJ09198 JDK 8 32‑bit: SJ09197 JDK 8 32‑bit: SJ09196 JDK 8 64‑bit: SJ09203 JDK 8 64‑bit: SJ09202 JDK 8 64‑bit: SJ09201 JDK 8 64‑bit: SJ09200
IBM recommends installing the 5770-JV1 PTF Group to receive all the latest PTF(s) which includes all PTFs in the above table.
IBM i Release PTF Download Link(s) 7.6 SF99965 Level 5 7.5 SF99955 Level 20 7.4 SF99665 Level 32 7.3 SF99725 Level 41
Here is the rundown of PTF Groups by IBM i release level since we last published:
PTF Groups 7.6:
- HIPERs – High Impact/Pervasive
- Group Security
- QMGTOOLS
PTF Groups 7.5:
- HIPERs – High Impact/Pervasive
- Group Security
- QMGTOOLS
PTF Groups 7.4:
- HIPERs – High Impact/Pervasive
- Group Security
- QMGTOOLS
PTF Groups 7.3:
- HIPERs – High Impact/Pervasive
- Group Security
- QMGTOOLS
PTF Groups 7.2:
- SF99719 – 720 Group HIPER, 273: See more at this link
- SF99718 – 720 Group Security, 158: See more at that link
Tip O’ The Week: The System Planning Tool, version 6.26.104.0, is now available for download at https://www.ibm.com/support/pages/node/632531.
New (or Updated) links added to the ‘Links’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links added to the ‘QMGtools’ tab in The Guide this week:
- QMGTOOLS: Permanent Storage Menu, 7142959
- QMGTOOLS: Work with RTVDSKINF Data (WRKDSKINF), 7243510
- QMGTOOLS: Work with RTVDIRINF Data (WRKDIRINF), 7246512
- QMGTOOLS: Summarize Library, 7269661
New (or Updated) links added to the ‘ACS_NAV’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links added to the ‘Prtr Links’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links Redbooks added this week:
- None
New (or Updated) stuff added to REF tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links in the TAPE tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links in the WAS tab in The Guide this week:
- None
The Guide at a glance: There were new defectives the week of 04/18/26. Defective PTF rundown – the latest defective for each release. Click on the Defective PTF link for your release in the Guide:
Defect Defective APAR Fixing Date PTF PTF -------- -------- --------- ----------------------- 7.6 10/04/26 SJ08676 DT467722 SJ09203 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.5 10/04/26 SJ08676 DT467722 SJ09202 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.4 10/04/26 SJ08675 DT467722 SJ09201 Same as above, Please read the Cover letter - (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.3 10/04/26 SJ08674 DT467722 SJ09200 (When available)(read the recommendations)
Be sure to access the link in The Guide for further details.
Below is the usual archive of the IBM i PTF Guide to help you work through the PTFs in chronological order:
