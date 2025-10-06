IBM i PTF Guide, Volume 27, Number 40

Doug Bidwell

Welcome to another edition of the IBM i PTF Guide. Let’s get right to it.

This week we start off with new microcode for Firmware 1050. . . specifically for 1050.52 and 1050.60 levels. These service packs include the following Security/HIPER issues: A security problem was fixed for CVE-2025-52497 and CVE-2025-49087 and a security problem was fixed for CVE-2025-38556. This applies to IBM Power S1022s (9105-22B), Power S1022 (9105-22A), and Power S1014 (9105-41B) machines.

There is also another security vulnerability in the integrated Apache Web server embedded in IBM i. See Security Bulletin: IBM WebSphere Application Server is affected by a denial of service (CVE-2025-36099), which you can find out more about at this link. The affected releases include IBM WebSphere Application Server 8.5 and 9.0.

Here is the rundown of PTF Groups by IBM i release level since we last published:

PTF Groups 7.6:

HIPERs (High Impact/Pervasive)

PTF Groups 7.5:

HIPERs (High Impact/Pervasive)

PTF Groups 7.4:

HIPERs (High Impact/Pervasive)

PTF Groups 7.3:

HIPERs (High Impact/Pervasive)

Tip ‘O The Week: For those running PowerHA and/or using IASPS, please read the defective PTF’\s below!!!

New (or Updated) links added to the ‘Links’ tab in The Guide this week:

JAVA: JTOpen 21.0.6 API, N/A

FSFC: PowerHA Tools for IBM i – Full System Flashcopy, 1119435

FSFC: FSFC Features and Upgrades – 5.1, 6856191

FSFC: FSFC Features and Upgrades – 5.2, 6986607

BMC: How to configure the BMC on HMC 7063-CR2, 6483593

New (or Updated) links added to the ‘QMGtools’ tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links added to the ‘ACS_NAV’ tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links added to the ‘Prtr Links’ tab in The Guide this week:

6257611: IBM i 7.4 Recommended Fixes – Print

6848179 : IBM i 7.5 Recommended Fixes – Print

7245566 : IBM i 7.6 Recommended Fixes – Print

New (or Updated) links Redbooks added this week:

None

New (or Updated) stuff added to REF tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links in the TAPE tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links in the WAS tab in The Guide this week:

None

The Guide at a glance: There were new defectives the week of 10/04/25. Defective PTF rundown – the latest defective for each release. Click on the Defective PTF link for your release in the Guide:

Defect Defective APAR Fixing Date PTF PTF -------- -------- --------- ----------------------- 7.6 09/11/25 MJ07054 DT450137 MJ07177 (When available)(read the recommendations) MJ06249 Read the cover letter-prerequisites! 7.5 09/11/25 MJ06225 DT450137 MJ07184 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.4 09/11/25 MJ06247 DT450137 MJ07181 Same as above, Please read the Cover letter - (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.3 01/27/25 SJ03169 DT422375 SJ03786 (When available)(read the recommendations)

Be sure to access the link in The Guide for further details.

Below is the usual archive of the IBM i PTF Guide to help you work through the PTFs in chronological order:

October 4, 2025: Volume 27, Number 40

September 27, 2025: Volume 27, Number 39

September 20, 2025: Volume 27, Number 38

September 13, 2025: Volume 27, Number 37

September 6, 2025: Volume 27, Number 36

August 30, 2025: Volume 27, Number 35

August 23, 2025: Volume 27, Number 34

August 16, 2025: Volume 27, Number 33

August 9, 2025: Volume 27, Number 32

August 2, 2025: Volume 27, Number 31

July 26, 2025: Volume 27, Number 30

July 19, 2025: Volume 27, Number 29

July 12, 2025: Volume 27, Number 28

July 5, 2025: Volume 27, Number 27

June 28, 2025: Volume 27, Number 26

June 21, 2025: Volume 27, Number 25

June 14, 2025: Volume 27, Number 24

June 7, 2025: Volume 27, Number 23

May 31, 2025: Volume 27, Number 22

May 24, 2025: Volume 27, Number 21

May 17, 2025: Volume 27, Number 20

May 10, 2025: Volume 27, Number 19

May 3, 2025: Volume 27, Number 18

April 26, 2025: Volume 27, Number 17

April 21, 2025: Volume 27, Number 16

April 12, 2025: Volume 27, Number 15

April 5, 2025: Volume 27, Number 14

March 29, 2025: Volume 27, Number 13

March 22, 2025: Volume 27, Number 12

March 15, 2025: Volume 27, Number 11

March 8, 2025: Volume 27, Number 10

March 1, 2025: Volume 27, Number 09

February 22, 2025: Volume 27, Number 08

February 15, 2025: Volume 27, Number 07

February 8, 2025: Volume 27, Number 06

February 1, 2025: Volume 27, Number 05

January 25, 2025: Volume 27, Number 04

January 18, 2025: Volume 27, Number 03

January 11, 2025: Volume 27, Number 02

January 04, 2025: Volume 27, Number 01

December 21, 2024: Volume 26, Number 50

December 14, 2024: Volume 26, Number 49

December 7, 2024: Volume 26, Number 48

November 30, 2024: Volume 26, Number 47

November 23, 2024: Volume 26, Number 46

November 16, 2024: Volume 26, Number 45

November 9, 2024: Volume 26, Number 44

November 2, 2024: Volume 26, Number 43

October 26, 2024: Volume 26, Number 42

October 19, 2024: Volume 26, Number 41

October 12, 2024: Volume 26, Number 40

October 9, 2024: Volume 26, Number 39

September 28, 2024: Volume 26, Number 38

September 21, 2024: Volume 26, Number 37

September 14, 2024: Volume 26, Number 36

September 7, 2024: Volume 26, Number 35

August 31, 2024: Volume 26, Number 34

August 24, 2024: Volume 26, Number 33

August 17, 2024: Volume 26, Number 32

August 11, 2024: Volume 26, Number 31

August 3, 2024: Volume 26, Number 30

July 27, 2024: Volume 26, Number 29

July 20, 2024: Volume 26, Number 28

July 13, 2024: Volume 26, Number 27

July 6, 2024: Volume 26, Number 26

June 22, 2024: Volume 26, Number 24

June 15, 2024: Volume 26, Number 23

June 8, 2024: Volume 26, Number 22

June 1, 2024: Volume 26, Number 21

May 25, 2024: Volume 26, Number 20

May 18, 2024: Volume 26, Number 19

May 11, 2024: Volume 26, Number 18

May 4, 2024: Volume 26, Number 17

April 20, 2024: Volume 26, Number 16

April 13, 2024: Volume 26, Number 15

April 6, 2024: Volume 26, Number 14

March 30, 2024: Volume 26, Number 13

March 24, 2024: Volume 26, Number 12

March 16, 2024: Volume 26, Number 11

March 9, 2024: Volume 26, Number 10

March 2, 2024: Volume 26, Number 9

February 24, 2024: Volume 26, Number 8

February 17, 2024: Volume 26, Number 7

February 10, 2024: Volume 26, Number 6

February 3, 2024: Volume 26, Number 5

January 27, 2024: Volume 26, Number 4

January 20, 2024: Volume 26, Number 3

January 13, 2024: Volume 26, Number 2

January 6, 2024: Volume 26, Number 1

December 30, 2023: Volume 25, Number 53

December 23, 2023: Volume 25, Number 52

December 16, 2023: Volume 25, Number 51

December 9, 2023: Volume 25, Number 50

December 2, 2023: Volume 25, Number 49

November 25, 2023: Volume 25, Number 48

November 18, 2023: Volume 25, Number 47

November 11, 2023: Volume 25, Number 46

November 4, 2023: Volume 25, Number 45

October 28, 2023: Volume 25, Number 44

October 21, 2023: Volume 25, Number 43

October 14, 2023: Volume 25, Number 42

October 7, 2023: Volume 25, Number 41

September 30, 2023: Volume 25, Number 40

September 23, 2023: Volume 25, Number 39

September 16, 2023: Volume 25, Number 38

September 9, 2023: Volume 25, Number 37

September 2, 2023: Volume 25, Number 36