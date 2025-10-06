IBM i PTF Guide, Volume 27, Number 40
October 6, 2025 Doug Bidwell
Welcome to another edition of the IBM i PTF Guide. Let’s get right to it.
This week we start off with new microcode for Firmware 1050. . . specifically for 1050.52 and 1050.60 levels. These service packs include the following Security/HIPER issues: A security problem was fixed for CVE-2025-52497 and CVE-2025-49087 and a security problem was fixed for CVE-2025-38556. This applies to IBM Power S1022s (9105-22B), Power S1022 (9105-22A), and Power S1014 (9105-41B) machines.
There is also another security vulnerability in the integrated Apache Web server embedded in IBM i. See Security Bulletin: IBM WebSphere Application Server is affected by a denial of service (CVE-2025-36099), which you can find out more about at this link. The affected releases include IBM WebSphere Application Server 8.5 and 9.0.
Here is the rundown of PTF Groups by IBM i release level since we last published:
PTF Groups 7.6:
- HIPERs (High Impact/Pervasive)
PTF Groups 7.5:
- HIPERs (High Impact/Pervasive)
PTF Groups 7.4:
- HIPERs (High Impact/Pervasive)
PTF Groups 7.3:
- HIPERs (High Impact/Pervasive)
Tip ‘O The Week: For those running PowerHA and/or using IASPS, please read the defective PTF’\s below!!!
New (or Updated) links added to the ‘Links’ tab in The Guide this week:
- JAVA: JTOpen 21.0.6 API, N/A
- FSFC: PowerHA Tools for IBM i – Full System Flashcopy, 1119435
- FSFC: FSFC Features and Upgrades – 5.1, 6856191
- FSFC: FSFC Features and Upgrades – 5.2, 6986607
- BMC: How to configure the BMC on HMC 7063-CR2, 6483593
New (or Updated) links added to the ‘QMGtools’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links added to the ‘ACS_NAV’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links added to the ‘Prtr Links’ tab in The Guide this week:
- 6257611: IBM i 7.4 Recommended Fixes – Print
- 6848179 : IBM i 7.5 Recommended Fixes – Print
- 7245566 : IBM i 7.6 Recommended Fixes – Print
New (or Updated) links Redbooks added this week:
- None
New (or Updated) stuff added to REF tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links in the TAPE tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links in the WAS tab in The Guide this week:
- None
The Guide at a glance: There were new defectives the week of 10/04/25. Defective PTF rundown – the latest defective for each release. Click on the Defective PTF link for your release in the Guide:
Defect Defective APAR Fixing Date PTF PTF -------- -------- --------- ----------------------- 7.6 09/11/25 MJ07054 DT450137 MJ07177 (When available)(read the recommendations) MJ06249 Read the cover letter-prerequisites! 7.5 09/11/25 MJ06225 DT450137 MJ07184 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.4 09/11/25 MJ06247 DT450137 MJ07181 Same as above, Please read the Cover letter - (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.3 01/27/25 SJ03169 DT422375 SJ03786 (When available)(read the recommendations)
Be sure to access the link in The Guide for further details.
