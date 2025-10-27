IBM i PTF Guide, Volume 27, Number 43

Doug Bidwell

In case you have been away on vacation or just fell asleep for a few weeks, we wanted to remind you that there are Technology Refreshes for the two most recent IBM i releases.

IBM i 7.6 Technology Refresh 1 has a planned availability date of November 21, 2025 and you can find out more at this link. IBM i 7.5 Technology Refresh 7 has the same availability, and you can find out more here.

Here is the rundown of PTF Groups by IBM i release level since we last published:

PTF Groups 7.6:

QMGTOOLS

RPG Café

Visual Studio Code for IBM i

PTF Groups 7.5:

QMGTOOLS

Defective PTFs

RPG Café

Visual Studio Code for IBM i

PTF Groups 7.4:

QMGTOOLS

RPG Café

Visual Studio Code for IBM i

PTF Groups 7.3:

QMGTOOLS

RPG Café

Visual Studio Code for IBM i

Tip ‘O The Week: Some IBM i “green screen” tips:

“&” followed by a space in any IBM provided field shows you the available parms that can be used in that field

“&” by itself will extend a field that can be extended one increment (don’t know what the increment is)

New (or Updated) links added to the ‘Links’ tab in The Guide this week:

BRMS: Merging BRMS Data to Target System with Existing BRMS, 686225

Virtualization: IBM Power Virtualization Best Practices Guide , 7155159

New (or Updated) links added to the ‘QMGtools’ tab in The Guide this week:

MustGather: Issues with the IBM Web Administration for i GUI, 634347

Obtaining, Installing, and Running QMGTOOLS for the Save/Restore/BRMS Data Collections, 645457

MustGather: QSRSRV – How to Collect Save/Restore Problem Data, 634597

New (or Updated) links added to the ‘ACS_NAV’ tab in The Guide this week:

Bookmarks: How to edit bookmarks in Navigator for i, 7028566

DCM: How to Change the Password to the *System Store in Digital Certificate Manager for i (DCM), 6836905

New (or Updated) links added to the ‘Prtr Links’ tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links Redbooks added this week:

None

New (or Updated) stuff added to REF tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links in the TAPE tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links in the WAS tab in The Guide this week:

None

The Guide at a glance: There were new defectives the week of 10/25/25. Defective PTF rundown – the latest defective for each release. Click on the Defective PTF link for your release in the Guide:

Defect Defective APAR Fixing Date PTF PTF -------- -------- --------- ----------------------- 7.6 10/17/25 SJ06793 DT453552 SJ07607 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.5 10/22/25 SJ06924 DT453939 SJ07685 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.4 09/11/25 MJ06247 DT450137 MJ07181 Same as above, please read the cover letter - (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.3 01/27/25 SJ03169 DT422375 SJ03786 (When available)(read the recommendations)

Be sure to access the link in The Guide for further details.

Below is the usual archive of the IBM i PTF Guide to help you work through the PTFs in chronological order:

October 25, 2025: Volume 27, Number 43

October 18, 2025: Volume 27, Number 42

October 11, 2025: Volume 27, Number 41

October 4, 2025: Volume 27, Number 40

September 27, 2025: Volume 27, Number 39

September 20, 2025: Volume 27, Number 38

September 13, 2025: Volume 27, Number 37

September 6, 2025: Volume 27, Number 36

August 30, 2025: Volume 27, Number 35

August 23, 2025: Volume 27, Number 34

August 16, 2025: Volume 27, Number 33

August 9, 2025: Volume 27, Number 32

August 2, 2025: Volume 27, Number 31

July 26, 2025: Volume 27, Number 30

July 19, 2025: Volume 27, Number 29

July 12, 2025: Volume 27, Number 28

July 5, 2025: Volume 27, Number 27

June 28, 2025: Volume 27, Number 26

June 21, 2025: Volume 27, Number 25

June 14, 2025: Volume 27, Number 24

June 7, 2025: Volume 27, Number 23

May 31, 2025: Volume 27, Number 22

May 24, 2025: Volume 27, Number 21

May 17, 2025: Volume 27, Number 20

May 10, 2025: Volume 27, Number 19

May 3, 2025: Volume 27, Number 18

April 26, 2025: Volume 27, Number 17

April 21, 2025: Volume 27, Number 16

April 12, 2025: Volume 27, Number 15

April 5, 2025: Volume 27, Number 14

March 29, 2025: Volume 27, Number 13

March 22, 2025: Volume 27, Number 12

March 15, 2025: Volume 27, Number 11

March 8, 2025: Volume 27, Number 10

March 1, 2025: Volume 27, Number 09

February 22, 2025: Volume 27, Number 08

February 15, 2025: Volume 27, Number 07

February 8, 2025: Volume 27, Number 06

February 1, 2025: Volume 27, Number 05

January 25, 2025: Volume 27, Number 04

January 18, 2025: Volume 27, Number 03

January 11, 2025: Volume 27, Number 02

January 04, 2025: Volume 27, Number 01

December 21, 2024: Volume 26, Number 50

December 14, 2024: Volume 26, Number 49

December 7, 2024: Volume 26, Number 48

November 30, 2024: Volume 26, Number 47

November 23, 2024: Volume 26, Number 46

November 16, 2024: Volume 26, Number 45

November 9, 2024: Volume 26, Number 44

November 2, 2024: Volume 26, Number 43

October 26, 2024: Volume 26, Number 42

October 19, 2024: Volume 26, Number 41

October 12, 2024: Volume 26, Number 40

October 9, 2024: Volume 26, Number 39

September 28, 2024: Volume 26, Number 38

September 21, 2024: Volume 26, Number 37

September 14, 2024: Volume 26, Number 36

September 7, 2024: Volume 26, Number 35

August 31, 2024: Volume 26, Number 34

August 24, 2024: Volume 26, Number 33

August 17, 2024: Volume 26, Number 32

August 11, 2024: Volume 26, Number 31

August 3, 2024: Volume 26, Number 30

July 27, 2024: Volume 26, Number 29

July 20, 2024: Volume 26, Number 28

July 13, 2024: Volume 26, Number 27

July 6, 2024: Volume 26, Number 26

June 22, 2024: Volume 26, Number 24

June 15, 2024: Volume 26, Number 23

June 8, 2024: Volume 26, Number 22

June 1, 2024: Volume 26, Number 21

May 25, 2024: Volume 26, Number 20

May 18, 2024: Volume 26, Number 19

May 11, 2024: Volume 26, Number 18

May 4, 2024: Volume 26, Number 17

April 20, 2024: Volume 26, Number 16

April 13, 2024: Volume 26, Number 15

April 6, 2024: Volume 26, Number 14

March 30, 2024: Volume 26, Number 13

March 24, 2024: Volume 26, Number 12

March 16, 2024: Volume 26, Number 11

March 9, 2024: Volume 26, Number 10

March 2, 2024: Volume 26, Number 9

February 24, 2024: Volume 26, Number 8

February 17, 2024: Volume 26, Number 7

February 10, 2024: Volume 26, Number 6

February 3, 2024: Volume 26, Number 5

January 27, 2024: Volume 26, Number 4

January 20, 2024: Volume 26, Number 3

January 13, 2024: Volume 26, Number 2

January 6, 2024: Volume 26, Number 1

December 30, 2023: Volume 25, Number 53

December 30, 2023: Volume 25, Number 53

December 23, 2023: Volume 25, Number 52

December 16, 2023: Volume 25, Number 51

December 9, 2023: Volume 25, Number 50

December 2, 2023: Volume 25, Number 49

November 25, 2023: Volume 25, Number 48

November 18, 2023: Volume 25, Number 47

November 11, 2023: Volume 25, Number 46

November 4, 2023: Volume 25, Number 45

October 28, 2023: Volume 25, Number 44

October 21, 2023: Volume 25, Number 43

October 14, 2023: Volume 25, Number 42

October 7, 2023: Volume 25, Number 41