IBM i PTF Guide, Volume 27, Number 43
October 27, 2025 Doug Bidwell
In case you have been away on vacation or just fell asleep for a few weeks, we wanted to remind you that there are Technology Refreshes for the two most recent IBM i releases.
IBM i 7.6 Technology Refresh 1 has a planned availability date of November 21, 2025 and you can find out more at this link. IBM i 7.5 Technology Refresh 7 has the same availability, and you can find out more here.
Here is the rundown of PTF Groups by IBM i release level since we last published:
PTF Groups 7.6:
- QMGTOOLS
- RPG Café
- Visual Studio Code for IBM i
PTF Groups 7.5:
- QMGTOOLS
- Defective PTFs
- RPG Café
- Visual Studio Code for IBM i
PTF Groups 7.4:
- QMGTOOLS
- RPG Café
- Visual Studio Code for IBM i
PTF Groups 7.3:
- QMGTOOLS
- RPG Café
- Visual Studio Code for IBM i
Tip ‘O The Week: Some IBM i “green screen” tips:
“&” followed by a space in any IBM provided field shows you the available parms that can be used in that field
“&” by itself will extend a field that can be extended one increment (don’t know what the increment is)
New (or Updated) links added to the ‘Links’ tab in The Guide this week:
- BRMS: Merging BRMS Data to Target System with Existing BRMS, 686225
- Virtualization: IBM Power Virtualization Best Practices Guide , 7155159
New (or Updated) links added to the ‘QMGtools’ tab in The Guide this week:
- MustGather: Issues with the IBM Web Administration for i GUI, 634347
- Obtaining, Installing, and Running QMGTOOLS for the Save/Restore/BRMS Data Collections, 645457
- MustGather: QSRSRV – How to Collect Save/Restore Problem Data, 634597
New (or Updated) links added to the ‘ACS_NAV’ tab in The Guide this week:
- Bookmarks: How to edit bookmarks in Navigator for i, 7028566
- DCM: How to Change the Password to the *System Store in Digital Certificate Manager for i (DCM), 6836905
New (or Updated) links added to the ‘Prtr Links’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links Redbooks added this week:
- None
New (or Updated) stuff added to REF tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links in the TAPE tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links in the WAS tab in The Guide this week:
- None
The Guide at a glance: There were new defectives the week of 10/25/25. Defective PTF rundown – the latest defective for each release. Click on the Defective PTF link for your release in the Guide:
Defect Defective APAR Fixing Date PTF PTF -------- -------- --------- ----------------------- 7.6 10/17/25 SJ06793 DT453552 SJ07607 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.5 10/22/25 SJ06924 DT453939 SJ07685 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.4 09/11/25 MJ06247 DT450137 MJ07181 Same as above, please read the cover letter - (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.3 01/27/25 SJ03169 DT422375 SJ03786 (When available)(read the recommendations)
Be sure to access the link in The Guide for further details.
Below is the usual archive of the IBM i PTF Guide to help you work through the PTFs in chronological order:
