IBM i PTF Guide, Volume 28, Number 26
August 3, 2026 Doug Bidwell
It is a relatively quiet week in IBM i PTF Land, which is a bit of a relief after all the stuff that was going on last week with s slew of updates and patches as well as the release of the summer batch of Technology Refreshes for the IBM i platform.
To begin with, the latest System Planning Tool, version 6.26.212.0, is now available for download at https://www.ibm.com/support/pages/node/632531. So have at it and have fun configuring up those new Power11 machines. . . .
We also have a new security vulnerability in the IBM i stack. Check it out at Security Bulletin: IBM i is Affected By Denial of Service Vulnerability in Electronic Service Agent [CVE-2026-54399], which you can learn more about at this link. The affected products are IBM i 7.5 and IBM i 7.6. The remediation/fixes are as follows:
IBM i Release 5770-SS1 Option 3 PTF Number(s) 7.6 SJ10661 7.5 SJ10676
Here is the rundown of PTF Groups by IBM i release level since we last published:
PTF Groups 7.6:
- IBM HTTP Server for i
- Visual Studio Code for IBM i
PTF Groups 7.5:
- IBM HTTP Server for i
- Visual Studio Code for IBM i
PTF Groups 7.4:
- IBM HTTP Server for i
- Visual Studio Code for IBM i
PTF Groups 7.3:
- IBM HTTP Server for i
- Visual Studio Code for IBM i
PTF Groups 7.2:
- None
Tip O’ The Week: IBM is gradually introducing SMS notifications for selected support updates. This feature is being rolled out across additional countries and update types over time. Go to this link to learn more.
New (or Updated) links added to the ‘Links’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links added to the ‘QMGtools’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links added to the ‘ACS_NAV’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links added to the ‘Prtr Links’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links Redbooks added this week:
- None
New (or Updated) stuff added to REF tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links in the TAPE tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links in the WAS tab in The Guide this week:
- None
The Guide at a glance: There were new defectives the week of 08/01/26. Defective PTF rundown – the latest defective for each release. Click on the Defective PTF link for your release in the Guide:
Defect Defective APAR Fixing Date PTF PTF -------- -------- --------- ----------------------- 7.6 07/06/26 SJ10029 DT475474 xxxxxxxx (When available)(read the recommendations) SJ09530 Read the cover letter-prerequisites! See What’s New Entry above!! 7.5 07/06/26 SJ10030 DT475474 xxxxxxxx (When available)(read the ecommendations) SJ09477 Read the cover letter-prerequisites! See What’s New Entry above!! 7.4 10/04/26 SJ08675 DT467722 SJ09201 Same as above, Please read the Cover letter (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.3 10/04/26 SJ08674 DT467722 SJ09200 (When available)(read the recommendations)
Be sure to access the link in The Guide for further details.
Below is the usual archive of the IBM i PTF Guide to help you work through the PTFs in chronological order:
August 1, 2026: Volume 28, Number 26
July 26, 2026: Volume 28, Number 25
July 18, 2026: Volume 28, Number 24
July 11, 2026: Volume 28, Number 23
July 4, 2026: Volume 28, Number 22
June 13, 2026: Volume 28, Number 21
June 6, 2026: Volume 28, Number 20
May 30, 2026: Volume 28, Number 19
May 23, 2026: Volume 28, Number 18
April 25, 2026: Volume 28, Number 17
April 18, 2026: Volume 28, Number 16
April 11, 2026: Volume 28, Number 15
April 4, 2026: Volume 28, Number 14
March 28, 2026: Volume 28, Number 13
March 23, 2026: Volume 28, Number 12
March 14, 2026: Volume 28, Number 11
March 7, 2026: Volume 28, Number 10
February 28, 2026: Volume 28, Number 09
February 21, 2026: Volume 28, Number 08
February 14, 2026: Volume 28, Number 07
February 7, 2026: Volume 28, Number 06
January 31, 2026: Volume 28, Number 05
January 24, 2026: Volume 28, Number 04
January 17, 2026: Volume 28, Number 03
January 10, 2026: Volume 28, Number 02
January 3, 2026: Volume 28, Number 01
December 27, 2025: Volume 27, Number 52
December 20, 2025: Volume 27, Number 51
December 13, 2025: Volume 27, Number 50
November 29, 2025: Volume 27, Number 48
November 22, 2025: Volume 27, Number 47
November 15, 2025: Volume 27, Number 46
November 8, 2025: Volume 27, Number 45
November 1, 2025: Volume 27, Number 44
October 25, 2025: Volume 27, Number 43
October 18, 2025: Volume 27, Number 42
October 11, 2025: Volume 27, Number 41
October 4, 2025: Volume 27, Number 40
September 27, 2025: Volume 27, Number 39
September 20, 2025: Volume 27, Number 38
September 13, 2025: Volume 27, Number 37
September 6, 2025: Volume 27, Number 36
August 30, 2025: Volume 27, Number 35
August 23, 2025: Volume 27, Number 34
August 16, 2025: Volume 27, Number 33
August 9, 2025: Volume 27, Number 32
August 2, 2025: Volume 27, Number 31
July 26, 2025: Volume 27, Number 30
July 19, 2025: Volume 27, Number 29
July 12, 2025: Volume 27, Number 28
July 5, 2025: Volume 27, Number 27
June 28, 2025: Volume 27, Number 26
June 21, 2025: Volume 27, Number 25
June 14, 2025: Volume 27, Number 24
June 7, 2025: Volume 27, Number 23
May 31, 2025: Volume 27, Number 22
May 24, 2025: Volume 27, Number 21
May 17, 2025: Volume 27, Number 20
May 10, 2025: Volume 27, Number 19
May 3, 2025: Volume 27, Number 18
April 26, 2025: Volume 27, Number 17
April 21, 2025: Volume 27, Number 16
April 12, 2025: Volume 27, Number 15
April 5, 2025: Volume 27, Number 14
March 29, 2025: Volume 27, Number 13
March 22, 2025: Volume 27, Number 12
March 15, 2025: Volume 27, Number 11
March 8, 2025: Volume 27, Number 10
March 1, 2025: Volume 27, Number 09
February 22, 2025: Volume 27, Number 08
February 15, 2025: Volume 27, Number 07
February 8, 2025: Volume 27, Number 06
February 1, 2025: Volume 27, Number 05
January 25, 2025: Volume 27, Number 04
January 18, 2025: Volume 27, Number 03
January 11, 2025: Volume 27, Number 02
January 04, 2025: Volume 27, Number 01
December 21, 2024: Volume 26, Number 50
December 14, 2024: Volume 26, Number 49
December 7, 2024: Volume 26, Number 48
November 30, 2024: Volume 26, Number 47
November 23, 2024: Volume 26, Number 46
November 16, 2024: Volume 26, Number 45
November 9, 2024: Volume 26, Number 44
November 2, 2024: Volume 26, Number 43
October 26, 2024: Volume 26, Number 42
October 19, 2024: Volume 26, Number 41
October 12, 2024: Volume 26, Number 40
October 9, 2024: Volume 26, Number 39
September 28, 2024: Volume 26, Number 38
September 21, 2024: Volume 26, Number 37
September 14, 2024: Volume 26, Number 36
September 7, 2024: Volume 26, Number 35
August 31, 2024: Volume 26, Number 34
August 24, 2024: Volume 26, Number 33
August 17, 2024: Volume 26, Number 32
August 11, 2024: Volume 26, Number 31
August 3, 2024: Volume 26, Number 30
July 27, 2024: Volume 26, Number 29
July 20, 2024: Volume 26, Number 28
July 13, 2024: Volume 26, Number 27