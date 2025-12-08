IBM i PTF Guide, Volume 27, Number 48

Doug Bidwell

If you are using WebSphere Application Server Liberty along with Java SE 8, you just got a new lease on life for this combination. IBM had been planning to make Liberty 26.0.0.9 the final release that supported Java SE 8, with interim fixes available through September. Now, as you can see in this announcement, now Liberty will support Java SE 8 up through the 28.0.0.12 release and interim fixes through December 31, 2030.

IBM says that this change was done to give customers more than two more years to upgrade to more recent and modern versions of Java. Liberty 29.0.0.1 will be the first release that does not support Java SE 8

Also, just a reminder: at this link, Big Blue is talking about a performance degradation issue if you have installed IBM i 7.4 TR12 or IBM i 7.5 TR7. Specifically SQL query plans might be spending more time waiting for I/O pending faults and therefore are performing poorly. There are actually two different but related issues and two different fixes that resolve this issue. The fixes are as follows:

IBM i 7.4: MJ08108 – FI0135106

IBM i 7.5: MJ08141 – FI0137865

Here is the rundown of PTF Groups by IBM i release level since we last published:

PTF Groups 7.6:

Technology Refresh

Technology Refresh plus Recommended Groups

PTF Groups 7.5:

None

PTF Groups 7.4:

None

PTF Groups 7.3:

None

PTF Groups 7.2:

None

Tip ‘O The Week: We let the remainder of the turkey go too long before making gumbo or stew, and now we have sacrificed it to the coyotes in the woods. . . .

New (or Updated) links added to the ‘Links’ tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links added to the ‘QMGtools’ tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links added to the ‘ACS_NAV’ tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links added to the ‘Prtr Links’ tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links Redbooks added this week:

None

New (or Updated) stuff added to REF tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links in the TAPE tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links in the WAS tab in The Guide this week:

None

The Guide at a glance: There were new defectives the week of 11/29/25. Defective PTF rundown – the latest defective for each release. Click on the Defective PTF link for your release in the Guide:

Defect Defective APAR Fixing Date PTF PTF -------- -------- --------- ----------------------- 7.6 10/17/25 SJ06793 DT453552 SJ07607 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.5 10/22/25 SJ06924 DT453939 SJ07685 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.4 09/11/25 MJ06247 DT450137 MJ07181 Same as above, Please read the Cover letter - (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.3 01/27/25 SJ03169 DT422375 SJ03786 (When available)(read the recommendations)

Be sure to access the link in The Guide for further details.

Below is the usual archive of the IBM i PTF Guide to help you work through the PTFs in chronological order:

November 29, 2025: Volume 27, Number 48

November 22, 2025: Volume 27, Number 47

November 15, 2025: Volume 27, Number 46

November 8, 2025: Volume 27, Number 45

November 1, 2025: Volume 27, Number 44

October 25, 2025: Volume 27, Number 43

October 18, 2025: Volume 27, Number 42

October 11, 2025: Volume 27, Number 41

October 4, 2025: Volume 27, Number 40

September 27, 2025: Volume 27, Number 39

September 20, 2025: Volume 27, Number 38

September 13, 2025: Volume 27, Number 37

September 6, 2025: Volume 27, Number 36

August 30, 2025: Volume 27, Number 35

August 23, 2025: Volume 27, Number 34

August 16, 2025: Volume 27, Number 33

August 9, 2025: Volume 27, Number 32

August 2, 2025: Volume 27, Number 31

July 26, 2025: Volume 27, Number 30

July 19, 2025: Volume 27, Number 29

July 12, 2025: Volume 27, Number 28

July 5, 2025: Volume 27, Number 27

June 28, 2025: Volume 27, Number 26

June 21, 2025: Volume 27, Number 25

June 14, 2025: Volume 27, Number 24

June 7, 2025: Volume 27, Number 23

May 31, 2025: Volume 27, Number 22

May 24, 2025: Volume 27, Number 21

May 17, 2025: Volume 27, Number 20

May 10, 2025: Volume 27, Number 19

May 3, 2025: Volume 27, Number 18

April 26, 2025: Volume 27, Number 17

April 21, 2025: Volume 27, Number 16

April 12, 2025: Volume 27, Number 15

April 5, 2025: Volume 27, Number 14

March 29, 2025: Volume 27, Number 13

March 22, 2025: Volume 27, Number 12

March 15, 2025: Volume 27, Number 11

March 8, 2025: Volume 27, Number 10

March 1, 2025: Volume 27, Number 09

February 22, 2025: Volume 27, Number 08

February 15, 2025: Volume 27, Number 07

February 8, 2025: Volume 27, Number 06

February 1, 2025: Volume 27, Number 05

January 25, 2025: Volume 27, Number 04

January 18, 2025: Volume 27, Number 03

January 11, 2025: Volume 27, Number 02

January 04, 2025: Volume 27, Number 01

December 21, 2024: Volume 26, Number 50

December 14, 2024: Volume 26, Number 49

December 7, 2024: Volume 26, Number 48

November 30, 2024: Volume 26, Number 47

November 23, 2024: Volume 26, Number 46

November 16, 2024: Volume 26, Number 45

November 9, 2024: Volume 26, Number 44

November 2, 2024: Volume 26, Number 43

October 26, 2024: Volume 26, Number 42

October 19, 2024: Volume 26, Number 41

October 12, 2024: Volume 26, Number 40

October 9, 2024: Volume 26, Number 39

September 28, 2024: Volume 26, Number 38

September 21, 2024: Volume 26, Number 37

September 14, 2024: Volume 26, Number 36

September 7, 2024: Volume 26, Number 35

August 31, 2024: Volume 26, Number 34

August 24, 2024: Volume 26, Number 33

August 17, 2024: Volume 26, Number 32

August 11, 2024: Volume 26, Number 31

August 3, 2024: Volume 26, Number 30

July 27, 2024: Volume 26, Number 29

July 20, 2024: Volume 26, Number 28

July 13, 2024: Volume 26, Number 27

July 6, 2024: Volume 26, Number 26

June 22, 2024: Volume 26, Number 24

June 15, 2024: Volume 26, Number 23

June 8, 2024: Volume 26, Number 22

June 1, 2024: Volume 26, Number 21

May 25, 2024: Volume 26, Number 20

May 18, 2024: Volume 26, Number 19

May 11, 2024: Volume 26, Number 18

May 4, 2024: Volume 26, Number 17

April 20, 2024: Volume 26, Number 16

April 13, 2024: Volume 26, Number 15

April 6, 2024: Volume 26, Number 14

March 30, 2024: Volume 26, Number 13

March 24, 2024: Volume 26, Number 12

March 16, 2024: Volume 26, Number 11

March 9, 2024: Volume 26, Number 10

March 2, 2024: Volume 26, Number 9

February 24, 2024: Volume 26, Number 8

February 17, 2024: Volume 26, Number 7

February 10, 2024: Volume 26, Number 6

February 3, 2024: Volume 26, Number 5

January 27, 2024: Volume 26, Number 4

January 20, 2024: Volume 26, Number 3

January 13, 2024: Volume 26, Number 2

January 6, 2024: Volume 26, Number 1

December 30, 2023: Volume 25, Number 53

December 23, 2023: Volume 25, Number 52

December 16, 2023: Volume 25, Number 51

December 9, 2023: Volume 25, Number 50

December 2, 2023: Volume 25, Number 49

November 25, 2023: Volume 25, Number 48

November 18, 2023: Volume 25, Number 47

November 11, 2023: Volume 25, Number 46

November 4, 2023: Volume 25, Number 45