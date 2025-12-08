IBM i PTF Guide, Volume 27, Number 48
December 8, 2025 Doug Bidwell
If you are using WebSphere Application Server Liberty along with Java SE 8, you just got a new lease on life for this combination. IBM had been planning to make Liberty 26.0.0.9 the final release that supported Java SE 8, with interim fixes available through September. Now, as you can see in this announcement, now Liberty will support Java SE 8 up through the 28.0.0.12 release and interim fixes through December 31, 2030.
IBM says that this change was done to give customers more than two more years to upgrade to more recent and modern versions of Java. Liberty 29.0.0.1 will be the first release that does not support Java SE 8
Also, just a reminder: at this link, Big Blue is talking about a performance degradation issue if you have installed IBM i 7.4 TR12 or IBM i 7.5 TR7. Specifically SQL query plans might be spending more time waiting for I/O pending faults and therefore are performing poorly. There are actually two different but related issues and two different fixes that resolve this issue. The fixes are as follows:
- IBM i 7.4: MJ08108 – FI0135106
- IBM i 7.5: MJ08141 – FI0137865
Here is the rundown of PTF Groups by IBM i release level since we last published:
PTF Groups 7.6:
- Technology Refresh
- Technology Refresh plus Recommended Groups
PTF Groups 7.5:
- None
PTF Groups 7.4:
- None
PTF Groups 7.3:
- None
PTF Groups 7.2:
- None
Tip ‘O The Week: We let the remainder of the turkey go too long before making gumbo or stew, and now we have sacrificed it to the coyotes in the woods. . . .
New (or Updated) links added to the ‘Links’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links added to the ‘QMGtools’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links added to the ‘ACS_NAV’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links added to the ‘Prtr Links’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links Redbooks added this week:
- None
New (or Updated) stuff added to REF tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links in the TAPE tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links in the WAS tab in The Guide this week:
- None
The Guide at a glance: There were new defectives the week of 11/29/25. Defective PTF rundown – the latest defective for each release. Click on the Defective PTF link for your release in the Guide:
Defect Defective APAR Fixing Date PTF PTF -------- -------- --------- ----------------------- 7.6 10/17/25 SJ06793 DT453552 SJ07607 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.5 10/22/25 SJ06924 DT453939 SJ07685 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.4 09/11/25 MJ06247 DT450137 MJ07181 Same as above, Please read the Cover letter - (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.3 01/27/25 SJ03169 DT422375 SJ03786 (When available)(read the recommendations)
Be sure to access the link in The Guide for further details.
Below is the usual archive of the IBM i PTF Guide to help you work through the PTFs in chronological order:
November 29, 2025: Volume 27, Number 48
November 22, 2025: Volume 27, Number 47
November 15, 2025: Volume 27, Number 46
November 8, 2025: Volume 27, Number 45
November 1, 2025: Volume 27, Number 44
October 25, 2025: Volume 27, Number 43
October 18, 2025: Volume 27, Number 42
October 11, 2025: Volume 27, Number 41
October 4, 2025: Volume 27, Number 40
September 27, 2025: Volume 27, Number 39
September 20, 2025: Volume 27, Number 38
September 13, 2025: Volume 27, Number 37
September 6, 2025: Volume 27, Number 36
August 30, 2025: Volume 27, Number 35
August 23, 2025: Volume 27, Number 34
August 16, 2025: Volume 27, Number 33
August 9, 2025: Volume 27, Number 32
August 2, 2025: Volume 27, Number 31
July 26, 2025: Volume 27, Number 30
July 19, 2025: Volume 27, Number 29
July 12, 2025: Volume 27, Number 28
July 5, 2025: Volume 27, Number 27
June 28, 2025: Volume 27, Number 26
June 21, 2025: Volume 27, Number 25
June 14, 2025: Volume 27, Number 24
June 7, 2025: Volume 27, Number 23
May 31, 2025: Volume 27, Number 22
May 24, 2025: Volume 27, Number 21
May 17, 2025: Volume 27, Number 20
May 10, 2025: Volume 27, Number 19
May 3, 2025: Volume 27, Number 18
April 26, 2025: Volume 27, Number 17
April 21, 2025: Volume 27, Number 16
April 12, 2025: Volume 27, Number 15
April 5, 2025: Volume 27, Number 14
March 29, 2025: Volume 27, Number 13
March 22, 2025: Volume 27, Number 12
March 15, 2025: Volume 27, Number 11
March 8, 2025: Volume 27, Number 10
March 1, 2025: Volume 27, Number 09
February 22, 2025: Volume 27, Number 08
February 15, 2025: Volume 27, Number 07
February 8, 2025: Volume 27, Number 06
February 1, 2025: Volume 27, Number 05
January 25, 2025: Volume 27, Number 04
January 18, 2025: Volume 27, Number 03
January 11, 2025: Volume 27, Number 02
January 04, 2025: Volume 27, Number 01
December 21, 2024: Volume 26, Number 50
December 14, 2024: Volume 26, Number 49
December 7, 2024: Volume 26, Number 48
November 30, 2024: Volume 26, Number 47
November 23, 2024: Volume 26, Number 46
November 16, 2024: Volume 26, Number 45
November 9, 2024: Volume 26, Number 44
November 2, 2024: Volume 26, Number 43
October 26, 2024: Volume 26, Number 42
October 19, 2024: Volume 26, Number 41
October 12, 2024: Volume 26, Number 40
October 9, 2024: Volume 26, Number 39
September 28, 2024: Volume 26, Number 38
September 21, 2024: Volume 26, Number 37
September 14, 2024: Volume 26, Number 36
September 7, 2024: Volume 26, Number 35
August 31, 2024: Volume 26, Number 34
August 24, 2024: Volume 26, Number 33
August 17, 2024: Volume 26, Number 32
August 11, 2024: Volume 26, Number 31
August 3, 2024: Volume 26, Number 30
July 27, 2024: Volume 26, Number 29
July 20, 2024: Volume 26, Number 28
July 13, 2024: Volume 26, Number 27
July 6, 2024: Volume 26, Number 26
June 22, 2024: Volume 26, Number 24
June 15, 2024: Volume 26, Number 23
June 8, 2024: Volume 26, Number 22
June 1, 2024: Volume 26, Number 21
May 25, 2024: Volume 26, Number 20
May 18, 2024: Volume 26, Number 19
May 11, 2024: Volume 26, Number 18
May 4, 2024: Volume 26, Number 17
April 20, 2024: Volume 26, Number 16
April 13, 2024: Volume 26, Number 15
April 6, 2024: Volume 26, Number 14
March 30, 2024: Volume 26, Number 13
March 24, 2024: Volume 26, Number 12
March 16, 2024: Volume 26, Number 11
March 9, 2024: Volume 26, Number 10
March 2, 2024: Volume 26, Number 9
February 24, 2024: Volume 26, Number 8
February 17, 2024: Volume 26, Number 7
February 10, 2024: Volume 26, Number 6
February 3, 2024: Volume 26, Number 5
January 27, 2024: Volume 26, Number 4
January 20, 2024: Volume 26, Number 3
January 13, 2024: Volume 26, Number 2
January 6, 2024: Volume 26, Number 1
December 30, 2023: Volume 25, Number 53
December 30, 2023: Volume 25, Number 53
December 23, 2023: Volume 25, Number 52
December 16, 2023: Volume 25, Number 51
December 9, 2023: Volume 25, Number 50
December 2, 2023: Volume 25, Number 49
November 25, 2023: Volume 25, Number 48
November 18, 2023: Volume 25, Number 47
November 11, 2023: Volume 25, Number 46