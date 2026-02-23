IBM i PTF Guide, Volume 28, Number 8
February 23, 2026 Doug Bidwell
This week, we start with three security vulnerabilities and a warning about media issues when you put your external LTO drives too close to the running Power Systems iron in your rack.
Let’s start with the vulnerabilities, as we often do.
First, we have Security Bulletin: IBM i is affected by denial of service vulnerabilities in Db2 JSON Store Technology Preview [CVE-2025-66453], which you can read more about here. The fixes for this vulnerability are as follows:
IBM i Release PTF Number(s) 7.4 SJ08547 7.3 SJ08546 7.2 SJ08545
Second, we have IBM i Java Development Kit 8 64 & 32 bit VMs Fail with “Could not generate ECDHEMLKEM keypair” After IBM i Java Group PTF Apply, which you can find out more about at this link. The Java Group PTF Levels Providing Java 8 SR8 FP55 to fix this vulnerability are as follows, by IBM i release:
IBM i 7.6 SF99965 level 4 IBM i 7.5 SF99955 level 19 IBM i 7.4 SF99665 level 31 IBM i 7.3 SF99725 level 40
Third, we have Security Bulletin: IBM Db2 Mirror for i is vulnerable to cross-site scripting and cross-site request forgery due to Angular [CVE-2025-66412, CVE-2026-22610, CVE-2025-66035], which you can find out more about at this link. The fixes for this, by IBM i release, are as follows:
IBM i Release PTF Numbers 7.4 SJ08519 7.5 SJ08520 7.6 SJ08521
That brings us to the wiggly and jiggly issue with external LTO tape drives. Installing 7226-1U3 media enclosure with LTO8 or newer tape directly above or below Power Systems server can result in media errors. Find out more at this link. To avoid media errors the IBM 7226-1U3 external media enclosures with installed LTO tape drives should not be mounted directly above or below Power System CEC enclosures. Modern LTO8 and newer drives operate within tight mechanical tolerances due to higher track density and tight servo tolerances. Because of these tolerances there is a possibility for low‑level vibrations originating from the CEC to affect the read and write performance of the LTO tape drive when installed directly above or below the CEC.
Here is the rundown of PTF Groups by IBM i release level since we last published:
PTF Groups 7.6:
- HIPERs – High Impact Pervasive
- Group Security
- IBM HTTP Server for i
- Rational Developer for i
PTF Groups 7.5:
- HIPERs – High Impact Pervasive
- Group Security
- IBM HTTP Server for i
- Rational Developer for i
PTF Groups 7.4:
- HIPERs – High Impact Pervasive
- Group Security
- IBM HTTP Server for i
- Rational Developer for i
PTF Groups 7.3:
- HIPERs – High Impact Pervasive
- Group Security
- IBM HTTP Server for i
- Rational Developer for i
PTF Groups 7.2:
- None
Tip O’ The Week: The last two digits of the Win App ACS download is the Version of the ODBC driver. See the link in the ACS_NAV Tab!
New (or Updated) links added to the ‘Links’ tab in The Guide this week:
- SSL/TLS: How To Enable an IBM Integrated Application Server (IAS) HTTP Server for Secure Socket Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS) using IBM Web Administration for i, 667587
- Domino: Domino for IBM i: What system fixes are required? KB0026574
- Domino: Domino 11.0 for IBM i: Software requirements, KB0078315
- Domino: How to uninstall HCL Domino Server on an IBM i System using CFGDOMSVR, KB0080315
New (or Updated) links added to the ‘QMGtools’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links added to the ‘ACS_NAV’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links added to the ‘Prtr Links’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links Redbooks added this week:
- None
New (or Updated) stuff added to REF tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links in the TAPE tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links in the WAS tab in The Guide this week:
- WAS: How to Manually Associate an Apache HTTP Server with a WebSphere Application Server Profile, 643217
The Guide at a glance: There were new defectives the week of 02/21/26. Defective PTF rundown – the latest defective for each release. Click on the Defective PTF link for your release in the Guide:
Defect Defective APAR Fixing Date PTF PTF -------- -------- --------- ----------------------- 7.6 12/09/25 MJ07438 DT457460 MJ08280 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.5 01/15/26 SJ08112 DT460154 xxxxxxx (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.4 09/11/25 MJ06247 DT450137 MJ07181 Same as above, Please read the Cover letter - (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.3 01/27/25 SJ03169 DT422375 SJ03786 (When available)(read the recommendations)
Be sure to access the link in The Guide for further details.
With that, we are caught up. Finally.
Below is the usual archive of the IBM i PTF Guide to help you work through the PTFs in chronological order:
February 21, 2026: Volume 28, Number 08
February 14, 2026: Volume 28, Number 07
February 7, 2026: Volume 28, Number 06
January 31, 2026: Volume 28, Number 05
January 24, 2026: Volume 28, Number 04
January 17, 2026: Volume 28, Number 03
January 10, 2026: Volume 28, Number 02
January 3, 2026: Volume 28, Number 01
December 27, 2025: Volume 27, Number 52
December 20, 2025: Volume 27, Number 51
December 13, 2025: Volume 27, Number 50
November 29, 2025: Volume 27, Number 48
November 22, 2025: Volume 27, Number 47
November 15, 2025: Volume 27, Number 46
November 8, 2025: Volume 27, Number 45
November 1, 2025: Volume 27, Number 44
October 25, 2025: Volume 27, Number 43
October 18, 2025: Volume 27, Number 42
October 11, 2025: Volume 27, Number 41
October 4, 2025: Volume 27, Number 40
September 27, 2025: Volume 27, Number 39
September 20, 2025: Volume 27, Number 38
September 13, 2025: Volume 27, Number 37
September 6, 2025: Volume 27, Number 36
August 30, 2025: Volume 27, Number 35
August 23, 2025: Volume 27, Number 34
August 16, 2025: Volume 27, Number 33
August 9, 2025: Volume 27, Number 32
August 2, 2025: Volume 27, Number 31
July 26, 2025: Volume 27, Number 30
July 19, 2025: Volume 27, Number 29
July 12, 2025: Volume 27, Number 28
July 5, 2025: Volume 27, Number 27
June 28, 2025: Volume 27, Number 26
June 21, 2025: Volume 27, Number 25
June 14, 2025: Volume 27, Number 24
June 7, 2025: Volume 27, Number 23
May 31, 2025: Volume 27, Number 22
May 24, 2025: Volume 27, Number 21
May 17, 2025: Volume 27, Number 20
May 10, 2025: Volume 27, Number 19
May 3, 2025: Volume 27, Number 18
April 26, 2025: Volume 27, Number 17
April 21, 2025: Volume 27, Number 16
April 12, 2025: Volume 27, Number 15
April 5, 2025: Volume 27, Number 14
March 29, 2025: Volume 27, Number 13
March 22, 2025: Volume 27, Number 12
March 15, 2025: Volume 27, Number 11
March 8, 2025: Volume 27, Number 10
March 1, 2025: Volume 27, Number 09
February 22, 2025: Volume 27, Number 08
February 15, 2025: Volume 27, Number 07
February 8, 2025: Volume 27, Number 06
February 1, 2025: Volume 27, Number 05
January 25, 2025: Volume 27, Number 04
January 18, 2025: Volume 27, Number 03
January 11, 2025: Volume 27, Number 02
January 04, 2025: Volume 27, Number 01
December 21, 2024: Volume 26, Number 50
December 14, 2024: Volume 26, Number 49
December 7, 2024: Volume 26, Number 48
November 30, 2024: Volume 26, Number 47
November 23, 2024: Volume 26, Number 46
November 16, 2024: Volume 26, Number 45
November 9, 2024: Volume 26, Number 44
November 2, 2024: Volume 26, Number 43
October 26, 2024: Volume 26, Number 42
October 19, 2024: Volume 26, Number 41
October 12, 2024: Volume 26, Number 40
October 9, 2024: Volume 26, Number 39
September 28, 2024: Volume 26, Number 38
September 21, 2024: Volume 26, Number 37
September 14, 2024: Volume 26, Number 36
September 7, 2024: Volume 26, Number 35
August 31, 2024: Volume 26, Number 34
August 24, 2024: Volume 26, Number 33
August 17, 2024: Volume 26, Number 32
August 11, 2024: Volume 26, Number 31
August 3, 2024: Volume 26, Number 30
July 27, 2024: Volume 26, Number 29
July 20, 2024: Volume 26, Number 28
July 13, 2024: Volume 26, Number 27
July 6, 2024: Volume 26, Number 26
June 22, 2024: Volume 26, Number 24
June 15, 2024: Volume 26, Number 23
June 8, 2024: Volume 26, Number 22
June 1, 2024: Volume 26, Number 21
May 25, 2024: Volume 26, Number 20
May 18, 2024: Volume 26, Number 19
May 11, 2024: Volume 26, Number 18
May 4, 2024: Volume 26, Number 17
April 20, 2024: Volume 26, Number 16
April 13, 2024: Volume 26, Number 15
April 6, 2024: Volume 26, Number 14
March 30, 2024: Volume 26, Number 13
March 24, 2024: Volume 26, Number 12
March 16, 2024: Volume 26, Number 11
March 9, 2024: Volume 26, Number 10
March 2, 2024: Volume 26, Number 9
February 24, 2024: Volume 26, Number 8
February 17, 2024: Volume 26, Number 7
February 10, 2024: Volume 26, Number 6