IBM i PTF Guide, Volume 28, Number 8

Doug Bidwell

This week, we start with three security vulnerabilities and a warning about media issues when you put your external LTO drives too close to the running Power Systems iron in your rack.

Let’s start with the vulnerabilities, as we often do.

First, we have Security Bulletin: IBM i is affected by denial of service vulnerabilities in Db2 JSON Store Technology Preview [CVE-2025-66453], which you can read more about here. The fixes for this vulnerability are as follows:

IBM i Release PTF Number(s) 7.4 SJ08547 7.3 SJ08546 7.2 SJ08545

Second, we have IBM i Java Development Kit 8 64 & 32 bit VMs Fail with “Could not generate ECDHEMLKEM keypair” After IBM i Java Group PTF Apply, which you can find out more about at this link. The Java Group PTF Levels Providing Java 8 SR8 FP55 to fix this vulnerability are as follows, by IBM i release:

IBM i 7.6 SF99965 level 4 IBM i 7.5 SF99955 level 19 IBM i 7.4 SF99665 level 31 IBM i 7.3 SF99725 level 40

Third, we have Security Bulletin: IBM Db2 Mirror for i is vulnerable to cross-site scripting and cross-site request forgery due to Angular [CVE-2025-66412, CVE-2026-22610, CVE-2025-66035], which you can find out more about at this link. The fixes for this, by IBM i release, are as follows:

IBM i Release PTF Numbers 7.4 SJ08519 7.5 SJ08520 7.6 SJ08521

That brings us to the wiggly and jiggly issue with external LTO tape drives. Installing 7226-1U3 media enclosure with LTO8 or newer tape directly above or below Power Systems server can result in media errors. Find out more at this link. To avoid media errors the IBM 7226-1U3 external media enclosures with installed LTO tape drives should not be mounted directly above or below Power System CEC enclosures. Modern LTO8 and newer drives operate within tight mechanical tolerances due to higher track density and tight servo tolerances. Because of these tolerances there is a possibility for low‑level vibrations originating from the CEC to affect the read and write performance of the LTO tape drive when installed directly above or below the CEC.

Here is the rundown of PTF Groups by IBM i release level since we last published:

PTF Groups 7.6:

HIPERs – High Impact Pervasive

Group Security

IBM HTTP Server for i

Rational Developer for i

PTF Groups 7.5:

HIPERs – High Impact Pervasive

Group Security

IBM HTTP Server for i

Rational Developer for i

PTF Groups 7.4:

HIPERs – High Impact Pervasive

Group Security

IBM HTTP Server for i

Rational Developer for i

PTF Groups 7.3:

HIPERs – High Impact Pervasive

Group Security

IBM HTTP Server for i

Rational Developer for i

PTF Groups 7.2:

None

Tip O’ The Week: The last two digits of the Win App ACS download is the Version of the ODBC driver. See the link in the ACS_NAV Tab!

New (or Updated) links added to the ‘Links’ tab in The Guide this week:

SSL/TLS: How To Enable an IBM Integrated Application Server (IAS) HTTP Server for Secure Socket Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS) using IBM Web Administration for i, 667587

Domino: Domino for IBM i: What system fixes are required? KB0026574

Domino: Domino 11.0 for IBM i: Software requirements, KB0078315

Domino: How to uninstall HCL Domino Server on an IBM i System using CFGDOMSVR, KB0080315

New (or Updated) links added to the ‘QMGtools’ tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links added to the ‘ACS_NAV’ tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links added to the ‘Prtr Links’ tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links Redbooks added this week:

None

New (or Updated) stuff added to REF tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links in the TAPE tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links in the WAS tab in The Guide this week:

WAS: How to Manually Associate an Apache HTTP Server with a WebSphere Application Server Profile, 643217

The Guide at a glance: There were new defectives the week of 02/21/26. Defective PTF rundown – the latest defective for each release. Click on the Defective PTF link for your release in the Guide:

Defect Defective APAR Fixing Date PTF PTF -------- -------- --------- ----------------------- 7.6 12/09/25 MJ07438 DT457460 MJ08280 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.5 01/15/26 SJ08112 DT460154 xxxxxxx (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.4 09/11/25 MJ06247 DT450137 MJ07181 Same as above, Please read the Cover letter - (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.3 01/27/25 SJ03169 DT422375 SJ03786 (When available)(read the recommendations)

Be sure to access the link in The Guide for further details.

With that, we are caught up. Finally.

Below is the usual archive of the IBM i PTF Guide to help you work through the PTFs in chronological order:

February 21, 2026: Volume 28, Number 08

February 14, 2026: Volume 28, Number 07

February 7, 2026: Volume 28, Number 06

January 31, 2026: Volume 28, Number 05

January 24, 2026: Volume 28, Number 04

January 17, 2026: Volume 28, Number 03

January 10, 2026: Volume 28, Number 02

January 3, 2026: Volume 28, Number 01

December 27, 2025: Volume 27, Number 52

December 20, 2025: Volume 27, Number 51

December 13, 2025: Volume 27, Number 50

November 29, 2025: Volume 27, Number 48

November 22, 2025: Volume 27, Number 47

November 15, 2025: Volume 27, Number 46

November 8, 2025: Volume 27, Number 45

November 1, 2025: Volume 27, Number 44

October 25, 2025: Volume 27, Number 43

October 18, 2025: Volume 27, Number 42

October 11, 2025: Volume 27, Number 41

October 4, 2025: Volume 27, Number 40

September 27, 2025: Volume 27, Number 39

September 20, 2025: Volume 27, Number 38

September 13, 2025: Volume 27, Number 37

September 6, 2025: Volume 27, Number 36

August 30, 2025: Volume 27, Number 35

August 23, 2025: Volume 27, Number 34

August 16, 2025: Volume 27, Number 33

August 9, 2025: Volume 27, Number 32

August 2, 2025: Volume 27, Number 31

July 26, 2025: Volume 27, Number 30

July 19, 2025: Volume 27, Number 29

July 12, 2025: Volume 27, Number 28

July 5, 2025: Volume 27, Number 27

June 28, 2025: Volume 27, Number 26

June 21, 2025: Volume 27, Number 25

June 14, 2025: Volume 27, Number 24

June 7, 2025: Volume 27, Number 23

May 31, 2025: Volume 27, Number 22

May 24, 2025: Volume 27, Number 21

May 17, 2025: Volume 27, Number 20

May 10, 2025: Volume 27, Number 19

May 3, 2025: Volume 27, Number 18

April 26, 2025: Volume 27, Number 17

April 21, 2025: Volume 27, Number 16

April 12, 2025: Volume 27, Number 15

April 5, 2025: Volume 27, Number 14

March 29, 2025: Volume 27, Number 13

March 22, 2025: Volume 27, Number 12

March 15, 2025: Volume 27, Number 11

March 8, 2025: Volume 27, Number 10

March 1, 2025: Volume 27, Number 09

February 22, 2025: Volume 27, Number 08

February 15, 2025: Volume 27, Number 07

February 8, 2025: Volume 27, Number 06

February 1, 2025: Volume 27, Number 05

January 25, 2025: Volume 27, Number 04

January 18, 2025: Volume 27, Number 03

January 11, 2025: Volume 27, Number 02

January 04, 2025: Volume 27, Number 01

December 21, 2024: Volume 26, Number 50

December 14, 2024: Volume 26, Number 49

December 7, 2024: Volume 26, Number 48

November 30, 2024: Volume 26, Number 47

November 23, 2024: Volume 26, Number 46

November 16, 2024: Volume 26, Number 45

November 9, 2024: Volume 26, Number 44

November 2, 2024: Volume 26, Number 43

October 26, 2024: Volume 26, Number 42

October 19, 2024: Volume 26, Number 41

October 12, 2024: Volume 26, Number 40

October 9, 2024: Volume 26, Number 39

September 28, 2024: Volume 26, Number 38

September 21, 2024: Volume 26, Number 37

September 14, 2024: Volume 26, Number 36

September 7, 2024: Volume 26, Number 35

August 31, 2024: Volume 26, Number 34

August 24, 2024: Volume 26, Number 33

August 17, 2024: Volume 26, Number 32

August 11, 2024: Volume 26, Number 31

August 3, 2024: Volume 26, Number 30

July 27, 2024: Volume 26, Number 29

July 20, 2024: Volume 26, Number 28

July 13, 2024: Volume 26, Number 27

July 6, 2024: Volume 26, Number 26

June 22, 2024: Volume 26, Number 24

June 15, 2024: Volume 26, Number 23

June 8, 2024: Volume 26, Number 22

June 1, 2024: Volume 26, Number 21

May 25, 2024: Volume 26, Number 20

May 18, 2024: Volume 26, Number 19

May 11, 2024: Volume 26, Number 18

May 4, 2024: Volume 26, Number 17

April 20, 2024: Volume 26, Number 16

April 13, 2024: Volume 26, Number 15

April 6, 2024: Volume 26, Number 14

March 30, 2024: Volume 26, Number 13

March 24, 2024: Volume 26, Number 12

March 16, 2024: Volume 26, Number 11

March 9, 2024: Volume 26, Number 10

March 2, 2024: Volume 26, Number 9

February 24, 2024: Volume 26, Number 8

February 17, 2024: Volume 26, Number 7

February 10, 2024: Volume 26, Number 6

February 3, 2024: Volume 26, Number 5