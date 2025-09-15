IBM i PTF Guide, Volume 27, Number 37
September 15, 2025 Doug Bidwell
This week in IBM i Land, we have two security bulletins, and new System Planning Tool adding the Power11 machines, and a bunch of new microcode. Let’s start with the security vulnerabilities as we always do.
First, we have Security Bulletin: IBM WebSphere Application Server and WebSphere Application Server Liberty are affected by a denial of service due to Apache Commons FileUpload (CVE-2025-48976). The affected products are:
Affected Product(s) Version(s) IBM WebSphere Application Server 9.0 IBM WebSphere Application Server 8.5 IBM WebSphere Application Server Liberty 17.0.0.3 - 25.0.0.8
Second, we have Security Bulletin: IBM WebSphere Application Server Liberty could provide weaker than expected security due to crypto.js (CVE-2020-36732), which you can read more about here. The affected products are IBM WebSphere Application Server Liberty 17.0.0.3 – 25.0.0.9.
The System Planning Tool, version 6.25.252.0, is now available for download and covers the Power11 machines announced back in July. You can get it at this link.
Now the firmware updates:
- New Microcode for Firmware 950 .. 950.E1, with more information here. The latest service pack 950.E1 is now available for system firmware levels VL950, VM950, and VH950. This service pack addresses HIPER Security issues: A security problem was fixed for CVE-2025-33211
- New Microcode for Firmware 1060 … 1060.51, with more information there. The latest service pack 1060.51 is now available for system firmware levels, ML1060, MM1060, and MH1060. This service pack replaces 1060.50, which has been archived. A security problem was fixed for CVE-2025-33211
- New Microcode for Firmware 1050 …. for 1050.51, with more information at this link. The latest service pack, 1050.51 is now available for system firmware levels, ML1050, MM1050 and MH1050. This service pack replaces 1050.50, which has been archived. A security problem was fixed for CVE-2025-33211
Here is the rundown of PTF Groups by IBM i release level since we last published:
PTF Groups 7.6:
- 760 IBM MQ for IBM i – v9.3.0/v9.4.0
- Fix list for IBM WebSphere Application Server Liberty
- WebSphere Application Server traditional Version 9.0.5.25
- Temporary Storage PTFs
- QMGTOOLS
- Rational Developer for i
PTF Groups 7.5:
- IBM MQ for IBM i – v9.2.0/v9.3.0/v9.4.0
- Fix list for IBM WebSphere Application Server Liberty
- WebSphere Application Server traditional Version 9.0.5.25
- Temporary Storage PTFs
- Defective PTFs
- QMGTOOLS
- Rational Developer for i
PTF Groups 7.4:
- MQ for IBM i – v9.0.0/v9.1.0/v9.2.0/v9.3.0
- Fix list for IBM WebSphere Application Server Liberty
- WebSphere Application Server traditional Version 9.0.5.25
- Temporary Storage PTFs
- Defective PTFs
- QMGTOOLS
- Rational Developer for i
PTF Groups 7.3:
- MQ for IBM i – v7.1.0/v8.0.0/V9.0.0/V9.1/V9.265
- Fix list for IBM WebSphere Application Server Liberty
- WebSphere Application Server traditional Version 9.0.5.25
- Temporary Storage PTFs
- QMGTOOLS
- Rational Developer for i
Tip ‘O The Week: For those running PowerHA and/or using IASPS, please read the defective PTF’s below!!!
New (or Updated) links added to the ‘Links’ tab in The Guide this week:
- JRN: Basics on Journal Cache, 685209
New (or Updated) links added to the ‘QMGtools’ tab in The Guide this week:
- QMGTOOLS: Print DCM Application Definitions (PRTDCMAPPS), 6454859
- MustGather: General Database Issues, 686337
New (or Updated) links added to the ‘ACS_NAV’ tab in The Guide this week:
- 5250: Customizing Menu Bar in Acess Client Solutions 5250 Session Manager, 688133
- 5250: How to Customize the Access Client Solutions 5250 Emulation Menu, 3539763
New (or Updated) links added to the ‘Prtr Links’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links Redbooks added this week:
- None
New (or Updated) stuff added to REF tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links in the TAPE tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links in the WAS tab in The Guide this week:
- None
The Guide at a glance: There were new defectives the week of 09/13/25. Defective PTF rundown – the latest defective for each release. Click on the Defective PTF link for your release in the Guide:
Defect Defective APAR Fixing Date PTF PTF -------- -------- --------- ----------------------- 7.6 No Entries 7.5 09/11/25 MJ06225 DT450137 MJ07184 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.4 09/11/25 MJ06247 DT450137 MJ07181 Same as above, Please read the Cover letter - (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.3 01/27/25 SJ03169 DT422375 SJ03786 (When available)(read the recommendations)
Be sure to access the link in The Guide for further details.
