IBM i PTF Guide, Volume 28, Number 13

Doug Bidwell

Welcome to Monday and a whole new batch of security vulnerabilities with the IBM i platform, all thanks to the open source variant of the venerable Apache Web server embedded in the WebSphere Application Server Liberty edition.

That’s the good thing about open source software: When there are problems, people find them and they fix them. The bad thing is that a lot of really smart people are constantly looking at the code for issues, and they are always find them. Think of it as Continuous Vulnerability/Continuous Patching, I guess.

Let’s go through them, and all of the vulnerabilities affect IBM WebSphere Application Server – Liberty 17.0.0.3 through 26.0.0.3.

First, we have Security Bulletin: IBM WebSphere Application Server Liberty is affected by a privilege escalation vulnerability (CVE-2025-14915), with more information available here.

Second, we have Security Bulletin: IBM WebSphere Application Server Liberty is affected by server-side request forgery (CVE-2026-1561), with more information at this link.

Third, we have Security Bulletin: IBM WebSphere Application Server Liberty is affected by a prototype pollution vulnerability due to immutable (CVE-2026-29063), and you can find out more about this issue here.

And finally, we have Security Bulletin: IBM WebSphere Application Server Liberty could provide weaker than expected security (CVE-2025-14917), with more information at this link.

Here is the rundown of PTF Groups by IBM i release level since we last published:

PTF Groups 7.6:

Fix list for IBM WebSphere Application Server Liberty

WebSphere Application Server traditional Version

Defective PTFs

Visual Studio Code for IBM i

PTF Groups 7.5:

Fix list for IBM WebSphere Application Server Liberty

WebSphere Application Server traditional Version

Defective PTFs

Visual Studio Code for IBM i

PTF Groups 7.4:

Fix list for IBM WebSphere Application Server Liberty

WebSphere Application Server traditional Version

Defective PTFs

Visual Studio Code for IBM i

PTF Groups 7.3:

Fix list for IBM WebSphere Application Server Liberty

WebSphere Application Server traditional Version

Visual Studio Code for IBM i

PTF Groups 7.2:

None

Tip O’ The Week: Buy low, sell high. . . .

The Guide at a glance: There were new defectives the week of 03/28/26. Defective PTF rundown – the latest defective for each release. Click on the Defective PTF link for your release in the Guide:

Defect Defective APAR Fixing Date PTF PTF -------- -------- --------- ----------------------- 7.6 03/17/26 SJ07685 DT465567 SJ09038 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.5 03/17/26 SJ07685 DT465567 SJ09038 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.4 03/17/26 SJ05258 DT465567 SJ09037 Same as above, Please read the Cover letter - (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.3 01/27/25 SJ03169 DT422375 SJ03786 (When available)(read the recommendations)

Be sure to access the link in The Guide for further details.

Below is the usual archive of the IBM i PTF Guide to help you work through the PTFs in chronological order:

March 28, 2026: Volume 28, Number 13

