IBM i PTF Guide, Volume 28, Number 20

Doug Bidwell

Welcome to this week, where we are getting closer and closer to both the beginning of summer and the AS/400’s 38th birthday. There are a bunch of changes that Big Blue is making to various technical support services that customers and partners need to be aware of. And a bug in Java you need to contemplate.

First, let’s start with the Java bug, which is Java 21 (64-bit) Applications Fail After Updating IBM i 7.5 Java Group PTF SF99955 to Levels 19 or 20, which you can read about here. The affected IBM i Java Group PTF Levels are:

IBM i 7.5 – SF99955 level 19 or 20

IBM i 7.6 – Not affected

And the resolving PTF for IBM i 7.5 is:

PTF ID: 5770JV1-SJ09237

Now for the services changes. First, SMS notifications for IBM support are now available in select regions; learn more about this here.

Now, some support services retirement notices. First, we have the Blue Diamond Service Retirement Notification, which you can read about at this link. The Blue Diamond Secure FTP service will be decommissioned and replaced with SecureDrop, IBM’s next-generation secure file transfer solution. The current Secure FTP service will be retired effective June 30, 2026. Also, the Diagnostic Environment will be retired effective June 30, 2026, as well. Specifically, the Blue Diamond Secure Citrix Desktops will be decommissioned and replaced with:

IBMers: Fyre Protected – https://fyre.ibm.com/

Partners: Fyre Protected Partners – https://partners.fyre.ibm.com/

You can find out more about this here.

Here is the rundown of PTF Groups by IBM i release level since we last published:

PTF Groups 7.6:

Fix list for IBM WebSphere Application Server Liberty

WebSphere Application Server traditional Version

IBM i Access Client Solutions V1.1.9.13

QMGTOOLS

Rational Developer for i

Visual Studio Code for IBM i

PTF Groups 7.5:

Fix list for IBM WebSphere Application Server Liberty

WebSphere Application Server traditional Version

IBM i Access Client Solutions V1.1.9.13

QMGTOOLS

Rational Developer for i

Visual Studio Code for IBM i

PTF Groups 7.4:

Fix list for IBM WebSphere Application Server Liberty

WebSphere Application Server traditional Version

IBM i Access Client Solutions V1.1.9.13

QMGTOOLS

Rational Developer for i

Visual Studio Code for IBM i

PTF Groups 7.3:

Fix list for IBM WebSphere Application Server Liberty

WebSphere Application Server traditional Version

IBM i Access Client Solutions V1.1.9.13

QMGTOOLS

Rational Developer for i

Visual Studio Code for IBM i

PTF Groups 7.2:

None

Tip O’ The Week: The System Planning Tool, version 6.26.104.0, is now available for download at https://www.ibm.com/support/pages/node/632531.

New (or Updated) links added to the ‘Links’ tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links added to the ‘QMGtools’ tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links added to the ‘ACS_NAV’ tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links added to the ‘Prtr Links’ tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links Redbooks added this week:

None

New (or Updated) stuff added to REF tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links in the TAPE tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links in the WAS tab in The Guide this week:

None

The Guide at a glance: There were new defectives the week of 06/06/26. Defective PTF rundown – the latest defective for each release. Click on the Defective PTF link for your release in the Guide:

Defect Defective APAR Fixing Date PTF PTF -------- -------- --------- ----------------------- 7.6 10/04/26 SJ08676 DT467722 SJ09203 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.5 10/04/26 SJ08676 DT467722 SJ09202 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.4 10/04/26 SJ08675 DT467722 SJ09201 Same as above, Please read the Cover letter - (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.3 10/04/26 SJ08674 DT467722 SJ09200 (When available)(read the recommendations)

Be sure to access the link in The Guide for further details.

Below is the usual archive of the IBM i PTF Guide to help you work through the PTFs in chronological order:

June 6, 2026: Volume 28, Number 20

May 30, 2026: Volume 28, Number 19

May 23, 2026: Volume 28, Number 18

April 25, 2026: Volume 28, Number 17

April 18, 2026: Volume 28, Number 16

April 11, 2026: Volume 28, Number 15

April 4, 2026: Volume 28, Number 14

March 28, 2026: Volume 28, Number 13

March 23, 2026: Volume 28, Number 12

March 14, 2026: Volume 28, Number 11

March 7, 2026: Volume 28, Number 10

February 28, 2026: Volume 28, Number 09

February 21, 2026: Volume 28, Number 08

February 14, 2026: Volume 28, Number 07

February 7, 2026: Volume 28, Number 06

January 31, 2026: Volume 28, Number 05

January 24, 2026: Volume 28, Number 04

January 17, 2026: Volume 28, Number 03

January 10, 2026: Volume 28, Number 02

January 3, 2026: Volume 28, Number 01

December 27, 2025: Volume 27, Number 52

December 20, 2025: Volume 27, Number 51

December 13, 2025: Volume 27, Number 50

November 29, 2025: Volume 27, Number 48

November 22, 2025: Volume 27, Number 47

November 15, 2025: Volume 27, Number 46

November 8, 2025: Volume 27, Number 45

November 1, 2025: Volume 27, Number 44

October 25, 2025: Volume 27, Number 43

October 18, 2025: Volume 27, Number 42

October 11, 2025: Volume 27, Number 41

October 4, 2025: Volume 27, Number 40

September 27, 2025: Volume 27, Number 39

September 20, 2025: Volume 27, Number 38

September 13, 2025: Volume 27, Number 37

September 6, 2025: Volume 27, Number 36

August 30, 2025: Volume 27, Number 35

August 23, 2025: Volume 27, Number 34

August 16, 2025: Volume 27, Number 33

August 9, 2025: Volume 27, Number 32

August 2, 2025: Volume 27, Number 31

July 26, 2025: Volume 27, Number 30

July 19, 2025: Volume 27, Number 29

July 12, 2025: Volume 27, Number 28

July 5, 2025: Volume 27, Number 27

June 28, 2025: Volume 27, Number 26

June 21, 2025: Volume 27, Number 25

June 14, 2025: Volume 27, Number 24

June 7, 2025: Volume 27, Number 23

May 31, 2025: Volume 27, Number 22

May 24, 2025: Volume 27, Number 21

May 17, 2025: Volume 27, Number 20

May 10, 2025: Volume 27, Number 19

May 3, 2025: Volume 27, Number 18

April 26, 2025: Volume 27, Number 17

April 21, 2025: Volume 27, Number 16

April 12, 2025: Volume 27, Number 15

April 5, 2025: Volume 27, Number 14

March 29, 2025: Volume 27, Number 13

March 22, 2025: Volume 27, Number 12

March 15, 2025: Volume 27, Number 11

March 8, 2025: Volume 27, Number 10

March 1, 2025: Volume 27, Number 09

February 22, 2025: Volume 27, Number 08

February 15, 2025: Volume 27, Number 07

February 8, 2025: Volume 27, Number 06

February 1, 2025: Volume 27, Number 05

January 25, 2025: Volume 27, Number 04

January 18, 2025: Volume 27, Number 03

January 11, 2025: Volume 27, Number 02

January 04, 2025: Volume 27, Number 01

December 21, 2024: Volume 26, Number 50

December 14, 2024: Volume 26, Number 49

December 7, 2024: Volume 26, Number 48

November 30, 2024: Volume 26, Number 47

November 23, 2024: Volume 26, Number 46

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November 2, 2024: Volume 26, Number 43

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