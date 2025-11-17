IBM i PTF Guide, Volume 27, Number 46
November 17, 2025 Doug Bidwell
Last week, we told you about two security vulnerabilities with Java on the IBM i platform, and this week we have another one that you need to cope with.
This vulnerability is Security Bulletin: IBM i is affected by Remote Code Execution, Deserialization of Untrusted Data, and Improper Access Controls vulnerabilities in IBM Java SDK and IBM Java Runtime [CVE-2025-50106, CVE-2025-30749, CVE-2025-30761, CVE-2025-30754], and more information about it can be found here. Here are the remediation and fixes for this latest Java issue by IBM i release:
IBM i Release 5770-JV1 PTF Number(s) 7.6 7.5 7.4 7.3 SJ06886 SJ06885 SJ06884 SJ06883 SJ06891 SJ06890 SJ06889 SJ06888 SJ06822 SJ06821 SJ06820 SJ06819 SJ06869 SJ06868 SJ06867 SJ06866 SJ06811 SJ06814 SJ06813 SJ06812 SJ06800 SJ06796 SJ06795 SJ06794 SJ06970 SJ06810 SJ06809 SJ06971 SJ06799 SJ06798
IBM recommends installing the 5770-JV1 PTF Group to receive all the latest PTF(s) which includes all PTFs in the above table:
IBM i Release 5770-JV1 PTF Group Number & Level 7.6 SF99965 Level 3 7.5 SF99955 Level 18 7.4 SF99665 Level 30 7.3 SF99725 Level 39
Here is the rundown of PTF Groups by IBM i release level since we last published:
PTF Groups 7.6:
- HIPERs – High Impact/Pervasive
- Group Security
PTF Groups 7.5:
- HIPERs – High Impact/Pervasive
- Group Security
PTF Groups 7.4:
- HIPERs – High Impact/Pervasive
- Group Security
PTF Groups 7.3:
- HIPERs – High Impact/Pervasive
- Group Security
PTF Groups 7.2:
- SF99719 – 720 Group HIPER 267, 11/11/25 https://www.ibm.com/mysupport/s/fix-information/aDr3p000000gHFJ/fi0064653?language=en_US
- SF99718 – 720 Group Security 152, 11/11/25 https://www.ibm.com/mysupport/s/fix-information/aDr3p000000gHc4/fi0064883?language=en_US Group Security
Tip ‘O The Week: Some IBM i “green screen” tips:
“&” followed by a space in any IBM provided field shows you the available parms that can be used in that field
“&” by itself will extend a field that can be extended one increment (don’t know what the increment is)
New (or Updated) links added to the ‘Links’ tab in The Guide this week:
- HMC: HMC Scanner for POWER Server Config and Performance Stats, 1117515
New (or Updated) links added to the ‘QMGtools’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links added to the ‘ACS_NAV’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links added to the ‘Prtr Links’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links Redbooks added this week:
- None
New (or Updated) stuff added to REF tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links in the TAPE tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links in the WAS tab in The Guide this week:
- None
The Guide at a glance: There were new defectives the week of 11/15/25. Defective PTF rundown – the latest defective for each release. Click on the Defective PTF link for your release in the Guide:
Defect Defective APAR Fixing Date PTF PTF -------- -------- --------- ----------------------- 7.6 10/17/25 SJ06793 DT453552 SJ07607 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.5 10/22/25 SJ06924 DT453939 SJ07685 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.4 09/11/25 MJ06247 DT450137 MJ07181 Same as above, Please read the Cover letter - (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.3 01/27/25 SJ03169 DT422375 SJ03786 (When available)(read the recommendations)
Be sure to access the link in The Guide for further details.
Below is the usual archive of the IBM i PTF Guide to help you work through the PTFs in chronological order:
November 15, 2025: Volume 27, Number 46
November 8, 2025: Volume 27, Number 45
November 1, 2025: Volume 27, Number 44
October 25, 2025: Volume 27, Number 43
October 18, 2025: Volume 27, Number 42
October 11, 2025: Volume 27, Number 41
October 4, 2025: Volume 27, Number 40
September 27, 2025: Volume 27, Number 39
September 20, 2025: Volume 27, Number 38
September 13, 2025: Volume 27, Number 37
September 6, 2025: Volume 27, Number 36
August 30, 2025: Volume 27, Number 35
August 23, 2025: Volume 27, Number 34
August 16, 2025: Volume 27, Number 33
August 9, 2025: Volume 27, Number 32
August 2, 2025: Volume 27, Number 31
July 26, 2025: Volume 27, Number 30
July 19, 2025: Volume 27, Number 29
July 12, 2025: Volume 27, Number 28
July 5, 2025: Volume 27, Number 27
June 28, 2025: Volume 27, Number 26
June 21, 2025: Volume 27, Number 25
June 14, 2025: Volume 27, Number 24
June 7, 2025: Volume 27, Number 23
May 31, 2025: Volume 27, Number 22
May 24, 2025: Volume 27, Number 21
May 17, 2025: Volume 27, Number 20
May 10, 2025: Volume 27, Number 19
May 3, 2025: Volume 27, Number 18
April 26, 2025: Volume 27, Number 17
April 21, 2025: Volume 27, Number 16
April 12, 2025: Volume 27, Number 15
April 5, 2025: Volume 27, Number 14
March 29, 2025: Volume 27, Number 13
March 22, 2025: Volume 27, Number 12
March 15, 2025: Volume 27, Number 11
March 8, 2025: Volume 27, Number 10
March 1, 2025: Volume 27, Number 09
February 22, 2025: Volume 27, Number 08
February 15, 2025: Volume 27, Number 07
February 8, 2025: Volume 27, Number 06
February 1, 2025: Volume 27, Number 05
January 25, 2025: Volume 27, Number 04
January 18, 2025: Volume 27, Number 03
January 11, 2025: Volume 27, Number 02
January 04, 2025: Volume 27, Number 01
December 21, 2024: Volume 26, Number 50
December 14, 2024: Volume 26, Number 49
December 7, 2024: Volume 26, Number 48
November 30, 2024: Volume 26, Number 47
November 23, 2024: Volume 26, Number 46
November 16, 2024: Volume 26, Number 45
November 9, 2024: Volume 26, Number 44
November 2, 2024: Volume 26, Number 43
October 26, 2024: Volume 26, Number 42
October 19, 2024: Volume 26, Number 41
October 12, 2024: Volume 26, Number 40
October 9, 2024: Volume 26, Number 39
September 28, 2024: Volume 26, Number 38
September 21, 2024: Volume 26, Number 37
September 14, 2024: Volume 26, Number 36
September 7, 2024: Volume 26, Number 35
August 31, 2024: Volume 26, Number 34
August 24, 2024: Volume 26, Number 33
August 17, 2024: Volume 26, Number 32
August 11, 2024: Volume 26, Number 31
August 3, 2024: Volume 26, Number 30
July 27, 2024: Volume 26, Number 29
July 20, 2024: Volume 26, Number 28
July 13, 2024: Volume 26, Number 27
July 6, 2024: Volume 26, Number 26
June 22, 2024: Volume 26, Number 24
June 15, 2024: Volume 26, Number 23
June 8, 2024: Volume 26, Number 22
June 1, 2024: Volume 26, Number 21
May 25, 2024: Volume 26, Number 20
May 18, 2024: Volume 26, Number 19
May 11, 2024: Volume 26, Number 18
May 4, 2024: Volume 26, Number 17
April 20, 2024: Volume 26, Number 16
April 13, 2024: Volume 26, Number 15
April 6, 2024: Volume 26, Number 14
March 30, 2024: Volume 26, Number 13
March 24, 2024: Volume 26, Number 12
March 16, 2024: Volume 26, Number 11
March 9, 2024: Volume 26, Number 10
March 2, 2024: Volume 26, Number 9
February 24, 2024: Volume 26, Number 8
February 17, 2024: Volume 26, Number 7
February 10, 2024: Volume 26, Number 6
February 3, 2024: Volume 26, Number 5
January 27, 2024: Volume 26, Number 4
January 20, 2024: Volume 26, Number 3
January 13, 2024: Volume 26, Number 2
January 6, 2024: Volume 26, Number 1
December 30, 2023: Volume 25, Number 53
December 30, 2023: Volume 25, Number 53
December 23, 2023: Volume 25, Number 52
December 16, 2023: Volume 25, Number 51
December 9, 2023: Volume 25, Number 50
December 2, 2023: Volume 25, Number 49
November 25, 2023: Volume 25, Number 48
November 18, 2023: Volume 25, Number 47
November 11, 2023: Volume 25, Number 46