IBM i PTF Guide, Volume 27, Number 47

Doug Bidwell

We start this week with performance anxiety. Well, more like performance degradation. As you will see at this link, if you have installed IBM i 7.4 TR12 or IBM i 7.5 TR7, SQL query plans might be spending more time waiting for I/O pending faults and therefore are performing poorly. There are actually two different but related issues and two different fixes that resolve this issue.

This week, there is also a security vulnerability. See Security Bulletin: IBM i is affected by obtaining information without proper authority [CVE-2025-36371], with more information available here. The fixes for this vulnerability, by IBM i release, are as follows:

IBM i Release 5770-SS1 PTF Number(s) 7.6 MJ07546 7.5 MJ07605 7.4 MJ07545 7.3 MJ07557 7.2 MJ07567

Here is the rundown of PTF Groups by IBM i release level since we last published:

PTF Groups 7.6:

All PTF Groups except Cumulative PTF Package & MQ

Latest Cumulative PTF Package

HIPERs – High Impact Pervasive

Group Security

Db2 Mirror for i

Db2 for IBM i

High Availability for IBM i

What’s New!

IBM i Access Client Solutions V1.1.9.10

QMGTOOLS

RPG Cafe

Visual Studio Code for IBM i

PTF Groups 7.5:

Latest Cumulative PTF Package

Db2 Mirror for i

Db2 for IBM i

High Availability for IBM i

What’s New!

IBM i Access Client Solutions V1.1.9.10

QMGTOOLS

RPG Cafe

Visual Studio Code for IBM i

PTF Groups 7.4:

Latest Cumulative PTF Package

Db2 for IBM i

Db2 Mirror for i

High Availability for IBM i

IBM i Access Client Solutions V1.1.9.10

QMGTOOLS

RPG Cafe

Visual Studio Code for IBM i

PTF Groups 7.3:

IBM i Access Client Solutions V1.1.9.10

QMGTOOLS

RPG Cafe

Visual Studio Code for IBM i

PTF Groups 7.2:

None

Tip ‘O The Week: At some point, the turkey is no longer food. Eat faster, or freeze it.

New (or Updated) links added to the ‘Links’ tab in The Guide this week:

Encryption/Crypto: How to Configure a Cryptographic Coprocessor Card w/o the Graphical User Interface, 7251820

New (or Updated) links added to the ‘QMGtools’ tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links added to the ‘ACS_NAV’ tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links added to the ‘Prtr Links’ tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links Redbooks added this week:

IBM Power11 Scale-Out Servers: Introduction and Overview, 10/29/25

New (or Updated) stuff added to REF tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links in the TAPE tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links in the WAS tab in The Guide this week:

None

The Guide at a glance: There were new defectives the week of 11/22/25. Defective PTF rundown – the latest defective for each release. Click on the Defective PTF link for your release in the Guide:

Defect Defective APAR Fixing Date PTF PTF -------- -------- --------- ----------------------- 7.6 10/17/25 SJ06793 DT453552 SJ07607 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.5 10/22/25 SJ06924 DT453939 SJ07685 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.4 09/11/25 MJ06247 DT450137 MJ07181 Same as above, Please read the Cover letter - (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.3 01/27/25 SJ03169 DT422375 SJ03786 (When available)(read the recommendations)

Be sure to access the link in The Guide for further details.

Below is the usual archive of the IBM i PTF Guide to help you work through the PTFs in chronological order:

November 22, 2025: Volume 27, Number 47

November 15, 2025: Volume 27, Number 46

November 8, 2025: Volume 27, Number 45

November 1, 2025: Volume 27, Number 44

October 25, 2025: Volume 27, Number 43

October 18, 2025: Volume 27, Number 42

October 11, 2025: Volume 27, Number 41

October 4, 2025: Volume 27, Number 40

September 27, 2025: Volume 27, Number 39

September 20, 2025: Volume 27, Number 38

September 13, 2025: Volume 27, Number 37

September 6, 2025: Volume 27, Number 36

August 30, 2025: Volume 27, Number 35

August 23, 2025: Volume 27, Number 34

August 16, 2025: Volume 27, Number 33

August 9, 2025: Volume 27, Number 32

August 2, 2025: Volume 27, Number 31

July 26, 2025: Volume 27, Number 30

July 19, 2025: Volume 27, Number 29

July 12, 2025: Volume 27, Number 28

July 5, 2025: Volume 27, Number 27

June 28, 2025: Volume 27, Number 26

June 21, 2025: Volume 27, Number 25

June 14, 2025: Volume 27, Number 24

June 7, 2025: Volume 27, Number 23

May 31, 2025: Volume 27, Number 22

May 24, 2025: Volume 27, Number 21

May 17, 2025: Volume 27, Number 20

May 10, 2025: Volume 27, Number 19

May 3, 2025: Volume 27, Number 18

April 26, 2025: Volume 27, Number 17

April 21, 2025: Volume 27, Number 16

April 12, 2025: Volume 27, Number 15

April 5, 2025: Volume 27, Number 14

March 29, 2025: Volume 27, Number 13

March 22, 2025: Volume 27, Number 12

March 15, 2025: Volume 27, Number 11

March 8, 2025: Volume 27, Number 10

March 1, 2025: Volume 27, Number 09

February 22, 2025: Volume 27, Number 08

February 15, 2025: Volume 27, Number 07

February 8, 2025: Volume 27, Number 06

February 1, 2025: Volume 27, Number 05

January 25, 2025: Volume 27, Number 04

January 18, 2025: Volume 27, Number 03

January 11, 2025: Volume 27, Number 02

January 04, 2025: Volume 27, Number 01

December 21, 2024: Volume 26, Number 50

December 14, 2024: Volume 26, Number 49

December 7, 2024: Volume 26, Number 48

November 30, 2024: Volume 26, Number 47

November 23, 2024: Volume 26, Number 46

November 16, 2024: Volume 26, Number 45

November 9, 2024: Volume 26, Number 44

November 2, 2024: Volume 26, Number 43

October 26, 2024: Volume 26, Number 42

October 19, 2024: Volume 26, Number 41

October 12, 2024: Volume 26, Number 40

October 9, 2024: Volume 26, Number 39

September 28, 2024: Volume 26, Number 38

September 21, 2024: Volume 26, Number 37

September 14, 2024: Volume 26, Number 36

September 7, 2024: Volume 26, Number 35

August 31, 2024: Volume 26, Number 34

August 24, 2024: Volume 26, Number 33

August 17, 2024: Volume 26, Number 32

August 11, 2024: Volume 26, Number 31

August 3, 2024: Volume 26, Number 30

July 27, 2024: Volume 26, Number 29

July 20, 2024: Volume 26, Number 28

July 13, 2024: Volume 26, Number 27

July 6, 2024: Volume 26, Number 26

June 22, 2024: Volume 26, Number 24

June 15, 2024: Volume 26, Number 23

June 8, 2024: Volume 26, Number 22

June 1, 2024: Volume 26, Number 21

May 25, 2024: Volume 26, Number 20

May 18, 2024: Volume 26, Number 19

May 11, 2024: Volume 26, Number 18

May 4, 2024: Volume 26, Number 17

April 20, 2024: Volume 26, Number 16

April 13, 2024: Volume 26, Number 15

April 6, 2024: Volume 26, Number 14

March 30, 2024: Volume 26, Number 13

March 24, 2024: Volume 26, Number 12

March 16, 2024: Volume 26, Number 11

March 9, 2024: Volume 26, Number 10

March 2, 2024: Volume 26, Number 9

February 24, 2024: Volume 26, Number 8

February 17, 2024: Volume 26, Number 7

February 10, 2024: Volume 26, Number 6

February 3, 2024: Volume 26, Number 5

January 27, 2024: Volume 26, Number 4

January 20, 2024: Volume 26, Number 3

January 13, 2024: Volume 26, Number 2

January 6, 2024: Volume 26, Number 1

December 30, 2023: Volume 25, Number 53

December 23, 2023: Volume 25, Number 52

December 16, 2023: Volume 25, Number 51

December 9, 2023: Volume 25, Number 50

December 2, 2023: Volume 25, Number 49

November 25, 2023: Volume 25, Number 48

November 18, 2023: Volume 25, Number 47

November 11, 2023: Volume 25, Number 46

November 4, 2023: Volume 25, Number 45