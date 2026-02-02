IBM i PTF Guide, Volume 28, Number 5

Doug Bidwell

This week there’s another winter storm whacking the eastern half of the United States, and we are also putting together the IBM i PTF Guide a little early in case some of the people working on The Four Hundred lose power. If all goes well, and you are reading this on Monday, then we got it all done before anything bad happened.

This week, we start off with two security vulnerabilities.

First, we have Security Bulletin: Multiple Vulnerabilities in IBM Java SDK affect IBM WebSphere Application Server and WebSphere Application Server Liberty due to the January 2026 CPU, which you can find out more about at this link. The affected products and versions are:

Affected Product(s) Version(s) WebSphere Application Server 9.0 WebSphere Application Server 8.5 WebSphere Application Server - Liberty Continuous delivery

See the link for additional details and remediation!

Second, we have Security Bulletin: IBM WebSphere Application Server Liberty is affected by a remote code execution vulnerability (CVE-2025-14914), about which you can get more information here. This vulnerability affects WebSphere Application Server – Liberty, versions 17.0.0.3 through 26.0.0.1.

Here is the rundown of PTF Groups by IBM i release level since we last published:

PTF Groups 7.6:

Fix list for IBM WebSphere Application Server Liberty

IBM i Support Recommended Fixes for specific products or function

QMGTOOLS

Rational Developer for i

PTF Groups 7.5:

Fix list for IBM WebSphere Application Server Liberty

IBM i Support Recommended Fixes for specific products or function

QMGTOOLS

Rational Developer for i

PTF Groups 7.4:

Fix list for IBM WebSphere Application Server Liberty

IBM i Support Recommended Fixes for specific products or function

QMGTOOLS

Rational Developer for i

PTF Groups 7.3:

Fix list for IBM WebSphere Application Server Liberty

IBM i Support Recommended Fixes for specific products or function

Rational Developer for i

PTF Groups 7.2:

None

New (or Updated) links added to the ‘Links’ tab in The Guide this week:

SMB: IBM i NetServer SMB protocol version control guide, 948915

SPOOL/QSPL: QSPL Storage Cleanup Tips, 715761

SPOOL/QSPL: Saving and Restoring Spooled Files, 644719

SPOOL/QSPL: QSPL Physical File Damage, 644699

New (or Updated) links added to the ‘QMGtools’ tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links added to the ‘ACS_NAV’ tab in The Guide this week:

TLS: IBM Navigator for i – TLS Encryption, 6483573

New (or Updated) links added to the ‘Prtr Links’ tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links Redbooks added this week:

Security and Cyber Resilience With Power11, SG248595

New (or Updated) stuff added to REF tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links in the TAPE tab in The Guide this week:

None

New (or Updated) links in the WAS tab in The Guide this week:

WAS: WebSphere Application Server Liberty 26.0.0.1, 7257218

The Guide at a glance: There were new defectives the week of 01/31/26. Defective PTF rundown – the latest defective for each release. Click on the Defective PTF link for your release in the Guide:

Defect Defective APAR Fixing Date PTF PTF -------- -------- --------- ----------------------- 7.6 12/09/25 MJ07438 DT457460 MJ08280 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.5 01/15/26 SJ08112 DT460154 xxxxxxx (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.4 09/11/25 MJ06247 DT450137 MJ07181 Same as above, Please read the Cover letter - (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.3 01/27/25 SJ03169 DT422375 SJ03786 (When available)(read the recommendations)

Be sure to access the link in The Guide for further details.

With that, we are caught up. Finally.

Below is the usual archive of the IBM i PTF Guide to help you work through the PTFs in chronological order:

January 31, 2026: Volume 28, Number 05

January 24, 2026: Volume 28, Number 04

January 17, 2026: Volume 28, Number 03

January 10, 2026: Volume 28, Number 02

January 3, 2026: Volume 28, Number 01

December 27, 2025: Volume 27, Number 52

December 20, 2025: Volume 27, Number 51

December 13, 2025: Volume 27, Number 50

November 29, 2025: Volume 27, Number 48

November 22, 2025: Volume 27, Number 47

November 15, 2025: Volume 27, Number 46

November 8, 2025: Volume 27, Number 45

November 1, 2025: Volume 27, Number 44

October 25, 2025: Volume 27, Number 43

October 18, 2025: Volume 27, Number 42

October 11, 2025: Volume 27, Number 41

October 4, 2025: Volume 27, Number 40

September 27, 2025: Volume 27, Number 39

September 20, 2025: Volume 27, Number 38

September 13, 2025: Volume 27, Number 37

September 6, 2025: Volume 27, Number 36

August 30, 2025: Volume 27, Number 35

August 23, 2025: Volume 27, Number 34

August 16, 2025: Volume 27, Number 33

August 9, 2025: Volume 27, Number 32

August 2, 2025: Volume 27, Number 31

July 26, 2025: Volume 27, Number 30

July 19, 2025: Volume 27, Number 29

July 12, 2025: Volume 27, Number 28

July 5, 2025: Volume 27, Number 27

June 28, 2025: Volume 27, Number 26

June 21, 2025: Volume 27, Number 25

June 14, 2025: Volume 27, Number 24

June 7, 2025: Volume 27, Number 23

May 31, 2025: Volume 27, Number 22

May 24, 2025: Volume 27, Number 21

May 17, 2025: Volume 27, Number 20

May 10, 2025: Volume 27, Number 19

May 3, 2025: Volume 27, Number 18

April 26, 2025: Volume 27, Number 17

April 21, 2025: Volume 27, Number 16

April 12, 2025: Volume 27, Number 15

April 5, 2025: Volume 27, Number 14

March 29, 2025: Volume 27, Number 13

March 22, 2025: Volume 27, Number 12

March 15, 2025: Volume 27, Number 11

March 8, 2025: Volume 27, Number 10

March 1, 2025: Volume 27, Number 09

February 22, 2025: Volume 27, Number 08

February 15, 2025: Volume 27, Number 07

February 8, 2025: Volume 27, Number 06

February 1, 2025: Volume 27, Number 05

January 25, 2025: Volume 27, Number 04

January 18, 2025: Volume 27, Number 03

January 11, 2025: Volume 27, Number 02

January 04, 2025: Volume 27, Number 01

December 21, 2024: Volume 26, Number 50

December 14, 2024: Volume 26, Number 49

December 7, 2024: Volume 26, Number 48

November 30, 2024: Volume 26, Number 47

November 23, 2024: Volume 26, Number 46

November 16, 2024: Volume 26, Number 45

November 9, 2024: Volume 26, Number 44

November 2, 2024: Volume 26, Number 43

October 26, 2024: Volume 26, Number 42

October 19, 2024: Volume 26, Number 41

October 12, 2024: Volume 26, Number 40

October 9, 2024: Volume 26, Number 39

September 28, 2024: Volume 26, Number 38

September 21, 2024: Volume 26, Number 37

September 14, 2024: Volume 26, Number 36

September 7, 2024: Volume 26, Number 35

August 31, 2024: Volume 26, Number 34

August 24, 2024: Volume 26, Number 33

August 17, 2024: Volume 26, Number 32

August 11, 2024: Volume 26, Number 31

August 3, 2024: Volume 26, Number 30

July 27, 2024: Volume 26, Number 29

July 20, 2024: Volume 26, Number 28

July 13, 2024: Volume 26, Number 27

July 6, 2024: Volume 26, Number 26

June 22, 2024: Volume 26, Number 24

June 15, 2024: Volume 26, Number 23

June 8, 2024: Volume 26, Number 22

June 1, 2024: Volume 26, Number 21

May 25, 2024: Volume 26, Number 20

May 18, 2024: Volume 26, Number 19

May 11, 2024: Volume 26, Number 18

May 4, 2024: Volume 26, Number 17

April 20, 2024: Volume 26, Number 16

April 13, 2024: Volume 26, Number 15

April 6, 2024: Volume 26, Number 14

March 30, 2024: Volume 26, Number 13

March 24, 2024: Volume 26, Number 12

March 16, 2024: Volume 26, Number 11

March 9, 2024: Volume 26, Number 10

March 2, 2024: Volume 26, Number 9

February 24, 2024: Volume 26, Number 8

February 17, 2024: Volume 26, Number 7

February 10, 2024: Volume 26, Number 6

February 3, 2024: Volume 26, Number 5

January 27, 2024: Volume 26, Number 4

January 20, 2024: Volume 26, Number 3

January 13, 2024: Volume 26, Number 2

January 6, 2024: Volume 26, Number 1