IBM i PTF Guide, Volume 28, Number 11
March 16, 2026 Doug Bidwell
The Power11 processors and their systems have in the field since last summer, and for those of you fortunate enough to have a server with that “new car smell,” now is the time to learn about the new processor and systems and figure out how to optimize performance on these machines and take advantage of their special features.
To that end, IBM has put out a new best practices guide called IBM Power11 Performance Optimization For IBM i to help you begin the processor of tuning up your new machine. You can download it here.
In addition to this, there are some issues with Java you need to be aware of, and luckily IBM has some fixes out for them, too. Specifically, the issue is: IBM i Java Development Kit 8 64 & 32 bit VMs Fail with “Could not generate ECDHEMLKEM keypair” After IBM i Java Group PTF Apply, which you can read more about here.
The affected IBM i Java Group PTF Levels Providing Java 8 SR8 FP55 are as follows:
- IBM i 7.6: SF99965 level 4
- IBM i 7.5: SF99955 level 19
- IBM i 7.4: SF99665 level 31
- IBM i 7.3: SF99725 level 40
These are the current Java Groups for each release. Read the details at the link for work arounds and some PTF for more information. Other IBM JDK versions (11, 17, 21) on IBM i are not affected – only Java 8 (64-bit and 32-bit) VMs. This issue can also affect the IBM i Administration (ADMIN) server, Integrated Web Services (IWS), Integrated Web Application Server (IAS), WebSphere Application Server (Traditional and Liberty), Tomcat, and Web Query instances running on Java 8 SR8 FP55.
Here is the rundown of PTF Groups by IBM i release level since we last published:
PTF Groups 7.6:
- QMGTOOLS
- Rational Developer for i
- RPG Café
PTF Groups 7.5:
- QMGTOOLS
- Rational Developer for i
- RPG Café
PTF Groups 7.4:
- QMGTOOLS
- Rational Developer for i
- RPG Café
PTF Groups 7.3:
- QMGTOOLS
- Rational Developer for i
- RPG Café
PTF Groups 7.2:
- None
Tip O’ The Week: The last two digits of the Win App ACS download is the Version of the ODBC driver. See the link in the ACS_NAV Tab!
New (or Updated) links added to the ‘Links’ tab in The Guide this week:
- JAVA: Download, Installation, and Usage of Java 21 on the IBM i OS, 7231371
New (or Updated) links added to the ‘QMGtools’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links added to the ‘ACS_NAV’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links added to the ‘Prtr Links’ tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links Redbooks added this week:
- None
New (or Updated) stuff added to REF tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links in the TAPE tab in The Guide this week:
- None
New (or Updated) links in the WAS tab in The Guide this week:
- None
The Guide at a glance: There were new defectives the week of 03/14/26. Defective PTF rundown – the latest defective for each release. Click on the Defective PTF link for your release in the Guide:
Defect Defective APAR Fixing Date PTF PTF -------- -------- --------- ----------------------- 7.6 12/09/25 MJ07438 DT457460 MJ08280 (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.5 01/15/26 SJ08112 DT460154 xxxxxxx (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.4 09/11/25 MJ06247 DT450137 MJ07181 Same as above, Please read the Cover letter - (When available)(read the recommendations) Read the cover letter-prerequisites! 7.3 01/27/25 SJ03169 DT422375 SJ03786 (When available)(read the recommendations)
Be sure to access the link in The Guide for further details.
Below is the usual archive of the IBM i PTF Guide to help you work through the PTFs in chronological order:
March 14, 2026: Volume 28, Number 11
March 7, 2026: Volume 28, Number 10
February 28, 2026: Volume 28, Number 09
February 21, 2026: Volume 28, Number 08
February 14, 2026: Volume 28, Number 07
February 7, 2026: Volume 28, Number 06
January 31, 2026: Volume 28, Number 05
January 24, 2026: Volume 28, Number 04
January 17, 2026: Volume 28, Number 03
January 10, 2026: Volume 28, Number 02
January 3, 2026: Volume 28, Number 01
December 27, 2025: Volume 27, Number 52
December 20, 2025: Volume 27, Number 51
December 13, 2025: Volume 27, Number 50
November 29, 2025: Volume 27, Number 48
November 22, 2025: Volume 27, Number 47
November 15, 2025: Volume 27, Number 46
November 8, 2025: Volume 27, Number 45
November 1, 2025: Volume 27, Number 44
October 25, 2025: Volume 27, Number 43
October 18, 2025: Volume 27, Number 42
October 11, 2025: Volume 27, Number 41
October 4, 2025: Volume 27, Number 40
September 27, 2025: Volume 27, Number 39
September 20, 2025: Volume 27, Number 38
September 13, 2025: Volume 27, Number 37
September 6, 2025: Volume 27, Number 36
August 30, 2025: Volume 27, Number 35
August 23, 2025: Volume 27, Number 34
August 16, 2025: Volume 27, Number 33
August 9, 2025: Volume 27, Number 32
August 2, 2025: Volume 27, Number 31
July 26, 2025: Volume 27, Number 30
July 19, 2025: Volume 27, Number 29
July 12, 2025: Volume 27, Number 28
July 5, 2025: Volume 27, Number 27
June 28, 2025: Volume 27, Number 26
June 21, 2025: Volume 27, Number 25
June 14, 2025: Volume 27, Number 24
June 7, 2025: Volume 27, Number 23
May 31, 2025: Volume 27, Number 22
May 24, 2025: Volume 27, Number 21
May 17, 2025: Volume 27, Number 20
May 10, 2025: Volume 27, Number 19
May 3, 2025: Volume 27, Number 18
April 26, 2025: Volume 27, Number 17
April 21, 2025: Volume 27, Number 16
April 12, 2025: Volume 27, Number 15
April 5, 2025: Volume 27, Number 14
March 29, 2025: Volume 27, Number 13
March 22, 2025: Volume 27, Number 12
March 15, 2025: Volume 27, Number 11
March 8, 2025: Volume 27, Number 10
March 1, 2025: Volume 27, Number 09
February 22, 2025: Volume 27, Number 08
February 15, 2025: Volume 27, Number 07
February 8, 2025: Volume 27, Number 06
February 1, 2025: Volume 27, Number 05
January 25, 2025: Volume 27, Number 04
January 18, 2025: Volume 27, Number 03
January 11, 2025: Volume 27, Number 02
January 04, 2025: Volume 27, Number 01
December 21, 2024: Volume 26, Number 50
December 14, 2024: Volume 26, Number 49
December 7, 2024: Volume 26, Number 48
November 30, 2024: Volume 26, Number 47
November 23, 2024: Volume 26, Number 46
November 16, 2024: Volume 26, Number 45
November 9, 2024: Volume 26, Number 44
November 2, 2024: Volume 26, Number 43
October 26, 2024: Volume 26, Number 42
October 19, 2024: Volume 26, Number 41
October 12, 2024: Volume 26, Number 40
October 9, 2024: Volume 26, Number 39
September 28, 2024: Volume 26, Number 38
September 21, 2024: Volume 26, Number 37
September 14, 2024: Volume 26, Number 36
September 7, 2024: Volume 26, Number 35
August 31, 2024: Volume 26, Number 34
August 24, 2024: Volume 26, Number 33
August 17, 2024: Volume 26, Number 32
August 11, 2024: Volume 26, Number 31
August 3, 2024: Volume 26, Number 30
July 27, 2024: Volume 26, Number 29
July 20, 2024: Volume 26, Number 28
July 13, 2024: Volume 26, Number 27
July 6, 2024: Volume 26, Number 26
June 22, 2024: Volume 26, Number 24
June 15, 2024: Volume 26, Number 23
June 8, 2024: Volume 26, Number 22
June 1, 2024: Volume 26, Number 21
May 25, 2024: Volume 26, Number 20
May 18, 2024: Volume 26, Number 19
May 11, 2024: Volume 26, Number 18
May 4, 2024: Volume 26, Number 17
April 20, 2024: Volume 26, Number 16
April 13, 2024: Volume 26, Number 15
April 6, 2024: Volume 26, Number 14
March 30, 2024: Volume 26, Number 13
March 24, 2024: Volume 26, Number 12
March 16, 2024: Volume 26, Number 11
March 9, 2024: Volume 26, Number 10